Le MVP de la nuit | Brandon Ingram a disséqué le Heat

Face au Heat, les Raptors ont mis quelques minutes avant de se mettre en route, mais Toronto peut toujours compter sur Brandon Ingram pour lancer la machine.

L’ailier All-Star inscrit ainsi huit points de suite pour ramener son équipe à hauteur de Miami, et alors que la défense du Heat peine à contenir ses assauts, l’ancien joueur des Pelicans tente d’écraser Kel’el Ware avec un poster. S’il se manque, il peut récupérer le ballon pour ajouter deux points de plus à son compteur.

« Je voulais dunker sur Kel’el, mais à cause de mon petit doigt cassé, je n’ai pas pu bien prendre le ballon », reconnaît Brandon Ingram. «Je voulais simplement être agressif. »

Dans le deuxième quart-temps, il continue de disséquer la défense du Heat que ce soit avec des tirs ou en distribuant le jeu. Au moment de rejoindre les vestiaires, Brandon Ingram affiche 23 points.

Brandon Ingram réalise sa plus haute marque de la saison

« Je suis capable de bien analyser le jeu et de faire les bonnes passes », souligne le numéro 3 de Toronto. « Attaquer le cercle, chercher le contact et tirer au-dessus des défenses, cela fait partie du jeu. J’ai rarement eu autant d’opportunités dans la raquette donc j’ai continué d’attaquer. »

Au milieu du troisième acte, Pelle Larsson prend encore un panier sur la tête, ce qui permet à Brandon Ingram d’atteindre la barre des 30 points.

Finalement, l’ailier termine la partie avec 38 points, son plus haut total de la saison, à 13/23 au tir. Il a également ajouté 7 rebonds et 7 passes pour permettre à Toronto de s’imposer 128 à 110 et d’intégrer le top 5 de l’Est.

« Nous avons besoin que ‘BI’ soit agressif et incisif. Il a fait du bon travail ce soir, pas seulement pour marquer des points puisqu’il a pris sept rebonds et distribué sept passes décisives. Maintenant, il a des problèmes. Nous savons de quoi il est capable donc nous allons en attendre davantage de sa part », plaisante Darko Rajakovic.

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 29:54 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 33:28 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 33:51 49.7 33.0 67.5 0.8 4.3 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 NO 62 33:56 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.0 0.6 23.8 2020-21 NO 61 34:19 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NO 55 33:59 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.7 0.5 22.7 2022-23 NO 45 34:11 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NO 64 32:52 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.5 0.6 20.8 2024-25 NO 18 33:03 46.5 37.4 85.5 0.9 4.6 5.6 5.2 2.5 0.9 3.8 0.6 22.2 2025-26 TOR 74 33:47 47.3 37.9 82.3 0.8 4.7 5.5 3.6 2.0 0.8 2.5 0.7 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.