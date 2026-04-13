En play-in, Darius Garland va retrouver l’une de ses idoles

Conséquence de leur fin de saison compliquée, marquée notamment par deux revers contre Portland, les Clippers ont terminé à la 9e place de l’Ouest. Pour décrocher leur billet pour les playoffs, les hommes de Tyronn Lue devront donc passer par deux victoires en play-in, à commencer par un premier duel face aux Warriors.

Pour Darius Garland, ce rendez-vous a aussi un parfum de revanche. En 2022, le meneur avait déjà disputé le play-in avec Cleveland, alors 8e à l’Est. Les Cavaliers disposaient de deux chances pour se qualifier, mais avaient finalement chuté contre les Nets puis les Hawks. Un souvenir amer dont il compte cette fois se servir.

« Nous allons jouer dans une ambiance de playoffs, donc il faudra afficher l’intensité d’un match de playoffs. », explique Darius Garland. « De toute façon, soit on gagne, soit on rentre chez nous. »

Face à l’un de ses modèles

Face à Golden State, Darius Garland va surtout croiser Stephen Curry, l’une de ses grandes inspirations. Les deux meneurs partagent d’ailleurs certains traits communs, à commencer par un gabarit modeste à l’échelle de la NBA : Darius Garland est annoncé à 1,85 m et Stephen Curry à 1,88 m.

« C’est vraiment cool de jouer contre un gars qui fait partie des 75 meilleurs joueurs de l’histoire », apprécie Darius Garland. « Son talent et sa palette offensive ont influencé ma manière de jouer. Ce sera amusant de voir ça de l’autre côté du terrain. C’est toujours spécial d’affronter quelqu’un que vous avez tant regardé quand vous étiez enfant. Je suis super excité, mais mon objectif principal reste la victoire. C’est tout ce qui compte à mes yeux. »

Ce n’est pas la première fois que Darius Garland cite Stephen Curry parmi ses références. À l’époque où il évoluait encore à Cleveland, Kenny Atkinson avait déjà souligné certaines similitudes entre les deux joueurs.

« C’est surréaliste d’en arriver à un moment de ma carrière où je peux avoir une telle influence », souligne Stephen Curry. « Quand il est arrivé à Cleveland, on a vite compris qu’il serait difficile à contenir avec son sang-froid, sa technique et sa vitesse. Je sais qu’il a connu quelques pépins physiques, mais à chaque fois qu’il est sur le terrain, il représente une menace. C’est génial de le voir continuer à grandir et trouver sa place dans un nouveau système. »

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 30:55 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33:09 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 CLE 68 35:44 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.6 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 35:28 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 57 33:21 44.6 37.1 83.4 0.5 2.1 2.7 6.5 1.7 1.3 3.1 0.1 18.0 2024-25 CLE 75 30:41 47.2 40.1 87.8 0.6 2.2 2.9 6.7 1.9 1.2 2.5 0.1 20.6 2025-26 CLE 26 30:28 45.1 36.0 86.1 0.5 2.0 2.4 6.9 1.8 0.8 2.8 0.1 18.0 2025-26 LAC 19 29:03 47.1 43.8 86.0 0.3 2.0 2.3 6.4 1.9 1.2 3.0 0.3 19.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.