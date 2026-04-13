Kahleah Copper, Sami Whitcomb et DeWanna Bonner rempilent au Phoenix Mercury

« J’espère que lorsque chacune examinera ses équipes et la direction qu’elle souhaite prendre, elle choisira l’endroit où son cœur la mène. » Les mots de A’ja Wilson avant le début de la free agency ont résonné au regard des nouvelles signatures officialisées hier. Le trio Copper-Whitcomb-Bonner a en effet opté pour le choix du cœur en rempilant à Phoenix, au lendemain de la prolongation d’Alyssa Thomas.

Le choix de Kahleah Copper était particulièrement attendu, notamment après sa campagne de playoffs 2025 remarquable, et la quadruple All-Star a fait le choix de la stabilité en rempilant pour deux ans dans l’Arizona.

« Kahleah est une véritable leader, tant sur le terrain qu’en dehors. C’est l’une des athlètes les plus explosives de notre sport, qui se bat avec une détermination et une ténacité sans faille », a déclaré le GM du Mercury, Nick U’Ren. « Son impact des deux côtés du terrain et sa capacité à se montrer à la hauteur dans les moments décisifs font d’elle une joueuse vraiment exceptionnelle. »

Phoenix pourra également compter sur le retour de deux cadres : l’arrière shooteuse Sami Whitcomb, qui va honorer sa deuxième saison consécutive sous le maillot de Phoenix, et DeWanna Bonner, double championne WNBA arrivée en cours de saison en provenance d’Indiana et dont la présence apportera des garanties fiables en sortie de banc, même à 38 ans. « Elle apporte un état d’esprit de championne, des compétences de haut niveau et le genre de leadership qui caractérise les équipes qui gagnent », a ajouté Nick U’Ren.

Minnesota y voit plus clair

D’autres prolongations significatives ont été signées cette nuit. On commence par le retour de Sophie Cunningham au Fever d’Indiana, rejoignant Kelsey Mitchell et Lexie Hull qui ont elles aussi choisi de rempiler. L’arrière, qui avait su élever son niveau de jeu après la blessure de Caitlin Clark avant de se blesser à son tour au genou dès la mi-août, s’est engagée pour une saison.

À Los Angeles, Kelsey Plum en a fait de même en signant un contrat d’un an à 999 999 dollars. Les Sparks ont par ailleurs récupéré Ariel Atkins en échange de Rickea Jackson, envoyée à Chicago.

À Minnesota, qui a raté Gabby Williams, les retours de Courtney Williams et Kayla McBride permettent d’y voir plus clair. Joueuse majeure derrière Napheesa Collier, Courtney Williams a prolongé pour un contrat max de 2,4 millions de dollars sur deux ans.

Dans le flou après le départ de nombreuses cadres, les Lynx ont aussi récupéré Natasha Howard, qui avait remporté le titre avec Minnesota en 2017, ainsi que Nia Coffey, qui sort de quatre ans à Atlanta. Deux joueuses tchèques en provenance de Brno ont également signé : la meneuse Eliska Hamzova et la pivot Emma Cechova.

L’histoire entre Courtney Vandersloot et Chicago continue

À noter enfin les prolongations de l’intérieure Ezi Magbegor, qui va continuer d’accompagner Dominique Malonga à Seattle, et celle de la meneuse expérimentée Courtney Vandersloot du côté de Chicago. Victime d’une saison quasi-blanche à cause d’une rupture des ligaments croisés du genou, la joueuse de 37 ans a signé un contrat de deux ans à 750 000 dollars annuels, pour ce qui seront ses 14e et 15e saisons sous le maillot du Sky.

« Je suis convaincue que le Sky est en train de construire quelque chose de spécial, c’est pourquoi je n’ai même pas réfléchi en décidant de renouveler mon contrat. Terminer la saison dernière sur une blessure a été décevant, mais j’ai hâte de retrouver le terrain », a-t-elle expliqué.

Au Sky, qui fait son maximum pour rebondir après plusieurs saisons décevantes, l’effectif continue de s’étoffer, avec notamment l’arrivée de DiJonai Carrington, qui a donné son accord à Chicago pour un contrat d’un an.