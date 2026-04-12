WNBA : Gabby Williams entre Golden State, Minnesota et Las Vegas

All-Star et membre du meilleur cinq défensif de la saison 2025, Gabby Williams n’a pas encore tranché pour son avenir en 2026. Au terme de la meilleure saison WNBA de sa carrière, la Française a toutefois déjà acté son départ du Seattle Storm, où elle évoluait depuis 2022.

Avec 11.6 points, 4.3 rebonds, 4.2 passes et 2.3 interceptions de moyenne, l’ancienne du Storm sort d’un exercice référence, qui confirme son importance des deux côtés du terrain. Son départ marque un nouveau tournant pour Seattle, déjà touché par les mouvements de Nneka Ogwumike, partie à Los Angeles, et de Skylar Diggins, annoncée à Chicago. Cela met aussi fin à son association avec l’autre Française du club, Dominique Malonga.

Selon les informations du média « Taille 6 » de Noé Delaunay, trois destinations se dégageraient désormais pour Gabby Williams : Golden State, Minnesota et Las Vegas.

Les trois options ont de quoi séduire. À commencer par Golden State, dont la première saison en WNBA a dépassé les attentes. Sous les ordres de Natalie Nakase, les Valkyries ont atteint les playoffs dès 2025 et affichent de grandes ambitions pour la suite. Pour Gabby Williams, ce serait l’occasion de s’inscrire dans un projet en pleine ascension, mais aussi de former un duo très prometteur sur les lignes arrière avec Veronica Burton, MIP en titre. Elle pourrait aussi y retrouver deux autres Françaises, Janelle Salaün et Iliana Rupert.

Un choix entre projet sportif et considérations financières

Les pistes Minnesota et Las Vegas la placeraient, elles, au sein de franchises clairement tournées vers le titre, même si la situation des Lynx reste plus floue. Finalistes en 2024, puis auteurs du meilleur bilan de la saison régulière en 2025, les Lynx abordent toutefois l’intersaison avec de nombreuses interrogations.

Les départs d’Alanna Smith, Natisha Hiedeman, Jessica Shepard, Bridget Carleton, Katie Lou Samuelson et Maria Kliundikova ont déjà été actés, tandis que Kayla McBride, Courtney Williams et DiJonai Carrington sont également free agents. À cela s’ajoute l’incertitude autour de Napheesa Collier, opérée des deux chevilles en janvier…

Reste enfin l’option Las Vegas, sans doute la plus clinquante sur le plan sportif. Championnes en titre, les Aces apparaissent encore comme les grandes favorites à leur succession après avoir déjà conservé Jackie Young, Chelsea Gray et Jewell Loyd. Le tout, en attendant la prolongation attendue de A’ja Wilson, MVP de la saison et des Finals, qui a répété son attachement à la franchise du Nevada.

Dans le Nevada, la concurrence serait évidemment plus rude pour Gabby Williams, notamment avec Chelsea Gray déjà bien installée à la mène, et l’offre financière pourrait être moins attractive. En revanche, rejoindre les Aces lui offrirait sans doute la meilleure opportunité de jouer immédiatement le titre.