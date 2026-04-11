Les Celtics verrouillent la 2e place à l’Est en égalant un record NBA

Pour s’assurer la deuxième place de l’Est, les Celtics ont sorti le lance-flammes. Face aux Pelicans, les joueurs de Joe Mazzulla ont inscrit 29 tirs à 3-points pour s’imposer largement (144-118), égalant le record NBA sur un match.

Le 29e tir longue distance de la soirée a été inscrit par Hugo Gonzalez à moins de 90 secondes de la sirène. De quoi faire monter encore la température dans un TD Garden déjà conquis, qui s’est alors mis à rêver d’un 30e panier pour permettre à Boston de s’emparer seul de la marque. Mais ce dernier ne tombera jamais.

Seul Baylor Scheierman tentera sa chance, sans succès, sa tentative rebondissant finalement sur le cercle…

« C’était facile de savoir ce qu’il se passait quand on entendait la foule, » a souri Payton Pritchard. « Peut-être qu’ils devront rester silencieux pour qu’on puisse battre ce record un jour… »

Boston devient ainsi la troisième équipe de l’histoire à inscrire 29 paniers derrière la ligne à 3-points dans un match NBA. Les Bucks avaient été les premiers à établir cette marque face au Heat, en novembre 2020, avant que les Grizzlies ne les rejoignent plus tôt dans la semaine, lors de leur défaite contre les Cavaliers.

Sam Hauser en fer de lance

Au-delà de la marque symbolique, les Celtics ont surtout affiché une adresse redoutable : 29 sur 59 derrière l’arc, soit 49% de réussite. Sam Hauser a incarné cette démonstration avec un superbe 8 sur 12 à 3-points.

« Nous avons bien joué, et Sam [Hauser] avait la main chaude, » a rappelé Joe Mazzulla. « J’ai aimé la qualité de nos tirs. Quand vous les voyez rentrer, il faut continuer à tirer. Après, j’espère quand même qu’on n’a pas grillé toutes nos cartouches sur ce match. »

Cette victoire permet surtout aux Celtics de verrouiller officiellement la deuxième place de l’Est. Ils peuvent désormais se tourner vers les playoffs, même si l’identité de leur adversaire du premier tour reste encore inconnue.

Dans le bas du tableau, le suspense demeure entier. Les Raptors, le Magic et les Sixers sont encore en course pour décrocher la septième place, et tout devrait se jouer dimanche.

« On prend un peu de recul pour apprécier tout le travail accompli depuis le début de saison pour en arriver là, et avoir l’opportunité de finir deuxièmes alors que peu de monde croyait en nous, » a conclu Payton Pritchard. « On va souffler un peu, puis se remettre au travail. Maintenant, on a autre chose à prouver. »