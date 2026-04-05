Le système de « challenge » vu d’un très bon œil par… Joey Crawford

Retraité des parquets NBA depuis 2016, Joey Crawford n’en reste pas moins attentif aux évolutions arbitrales touchant la Grande Ligue. Alors que l’ancien arbitre, parmi les plus polarisants de la NBA durant sa longue carrière, est lui aussi de la prochaine promotion du Hall of Fame de Springfield, il a été interrogé sur le « challenge ».

Un système de contestation d’une décision arbitrale mis en place en 2019 en NBA, quatre ans après son introduction en NHL (2015), et même 20 ans après le « challenge » de NFL (1999). Cette saison, la Major League Baseball a également introduit un principe où les batteurs, les lanceurs et les receveurs peuvent contester les décisions tout au long du match en utilisant un système de suivi automatisé.

« On est payé pour prendre les bonnes décisions. On est payé pour que ce soit juste. C’est pour cela que nous formons les arbitres, et ils sont très, très bons. Mais ils vont faire des erreurs. Ce sont des gars qui ratent un tir en suspension. Un coach demande un temps-mort qu’il n’aurait pas dû demander. C’est la même chose », compare l’ancien officiel qui travaille toujours pour la NBA en soutien de ses homologues.

« Ne pas donner ce coup de sifflet au petit bonheur la chance »

Selon lui, en fin de match, « la clé, c’est de ne pas donner ce coup de sifflet au petit bonheur la chance. Vous devez savoir que c’est arrivé. Ne supposez pas que c’est arrivé. » Lui qui ne laissait autrefois pas de place à la contestation, avec des fautes techniques distribuées plus vite que son ombre, voit dans le challenge une opportunité de justice plutôt qu’un affront au coup de sifflet.

« J’adore ça. Au début, ce n’était pas le cas, mais maintenant j’adore ça parce qu’il faut comprendre qu’en fin de match, si vous foirez une action, vous rentrez à l’hôtel avec la boule au ventre. J’ai connu un certain nombre de nuits comme celles-là », reconnaît celui qui avait fait ses débuts en 1977 dans la Grande Ligue.

« Je mentirais si je disais que cela ne [me] perturbait pas. Ça me travaillait. Oui, vraiment. Mais c’est le métier. Quand vous entrez sur le terrain, la moitié des gens va vous apprécier, l’autre va vous détester ; vous devez prendre ce match, y aller, siffler les actions en faisant de votre mieux et rester en forme. Mon père disait : ‘Ces gars-là, ils voient quand tu travailles dur, et ils fermeront les yeux si tu te donnes à fond.’»