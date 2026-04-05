LeBron James veut enterrer la polémique sur Memphis et Milwaukee

Depuis deux jours, l’opinion publique américaine s’agite autour d’une séquence qui, au départ, semblait anodine. Lors de son passage dans l’émission Bob Does Sports, LeBron James avait expliqué qu’il n’appréciait pas particulièrement les déplacements à Memphis — allant même jusqu’à suggérer une relocalisation à Nashville — ainsi qu’à Milwaukee, comme bon nombre de joueurs. Des propos qui ont rapidement pris une ampleur inattendue.

Le coach des Grizzlies, Tuomas Iisalo, ainsi que le maire de Memphis, ont réagi dans la foulée, poussant à leur tour le « King » à s’exprimer samedi.

Face à lui, un journaliste a même établi un lien entre ses propos et la communauté noire de Memphis. De quoi visiblement amuser l’intéressé, qui a profité de son dernier point presse pour tenter de remettre les choses au clair.

« Est-ce que j’ai dit que je n’aimais pas les Noirs ? », a-t-il lancé. « Milwaukee était aussi visée, vous l’avez remarqué ? Car j’ai aussi parlé de Milwaukee. À 41 ans, il y a deux villes dans lesquelles je n’aime pas jouer actuellement : Milwaukee et Memphis. Quel est votre problème avec ça ? Je n’aime pas non plus rentrer à la maison (Akron ?), et pourtant c’est de là que je viens. Les gens sont tout simplement ridicules, et ils s’en prennent également à mon fils, parce qu’il fait lui aussi partie de l’équipe. »

Calmer le jeu

L’affaire a en effet pris une tournure inattendue, même si LeBron James a affiché un large sourire au moment de répondre. Pas affectée outre mesure, la star des Lakers a cherché à désamorcer un emballement qu’il juge excessif.

« De quoi parle-t-on, au juste ? Les gens devraient mettre leur énergie dans des choses plus importantes. Vraiment. Je ne parle pas spécifiquement des habitants de Memphis. Je n’aime pas séjourner au Hyatt du centre-ville de Milwaukee. Quel est le problème ? Les gens feraient mieux de se taire », a-t-il conclu.

Reste à voir si cette prise de parole suffira à refermer définitivement le dossier. En attendant, LeBron James va devoir se concentrer sur des enjeux autrement plus importants.

Les Lakers ont en effet perdu successivement Luka Doncic et Austin Reaves jusqu’à nouvel ordre, à deux semaines du début des playoffs. L’objectif du quadragénaire est désormais clair : sécuriser une place dans le Top 4 de la conférence Ouest, alors qu’il reste encore cinq matchs de saison régulière à disputer.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 56 33:24 51.1 31.3 74.4 0.8 5.3 6.0 6.9 1.4 1.1 2.9 0.6 20.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.