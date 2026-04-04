LeBron James très critiqué pour ses propos sur Memphis

Après les propos de LeBron James sur la ville de Memphis et sa suggestion de déménager la franchise à Nashville, il fallait s’attendre à ce que certains lui répondent. En l’occurrence, Tuomas Iisalo, le coach de Memphis, et Darko Rajakovic, ancien assistant des Grizzlies, avant de prendre les rênes des Raptors.

« De mon point de vue personnel, c’est tout l’inverse et j’ai une vision à 180° de la sienne », a répondu Iisalo. « Le Memphis que nous avons découvert il y a moins de deux ans est très chaleureux, très accueillant. Sur le plan basket, nous possédons l’un des publics les plus passionnés de la ligue. Toute la ville se mobilise derrière l’équipe. Tout ce que je peux dire, c’est que Memphis est l’endroit idéal pour les Grizzlies, et je suis heureux d’être ici. »

Le maire répond à LeBron James

De passage avec ses Raptors, Rajakovic confirme les propos de son confrère : « Je me moque de ce que pense le reste du monde. J’adore les gens de Memphis. J’adore la nourriture. J’adore chaque fois que je viens ici. »

Même le maire de la ville, Paul Young, a répondu aux critiques de l’ailier des Lakers. « LeBron James, j’accueillerais avec plaisir l’opportunité de transformer tes critiques en actions dans l’une des villes les plus importantes au monde », a écrit Young sur X. « Viens à Memphis passer un peu de temps avec moi et je te ferai découvrir la culture ainsi que les puissantes opportunités d’investissement de notre ville. »

Kendrick Perkins et Stephen A. Smith ont aussi critiqué les propos de LeBron.