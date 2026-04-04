Redécollage réussi pour les Rockets

Face au Jazz, les Rockets se sont baladés en s’imposant largement 140 à 106, signant ainsi leur plus large succès de la saison. Houston enchaîne ainsi un cinquième succès de rang. Une belle dynamique qui peut s’expliquer par plusieurs facteurs : la bonne forme récente d’Alperen Sengun, l’intégration réussie de Reed Sheppard dans le cinq de départ même s’il a été mis sur le banc face aux Knicks pour des raisons tactiques ou encore une adresse retrouvée.

Depuis cinq matchs, Houston sanctionne davantage, notamment derrière l’arc avec 42 % de réussite contre 36 % depuis le début de la saison.

«Pour être totalement honnête, je pense que nous prenons plus de tirs en suspension», explique simplement Kevin Durant. «Nous rentrons plus de tirs, nous les prenons sans hésiter, sans faire de feinte. Quand nous voyons qu’il est possible de driver alors on attaque. Nous prenons de meilleures décisions et c’est ce qui nous aide à améliorer nos pourcentages. Pendant quelques mois, cela a été compliqué de rentrer des tirs, mais quand cela rentre, vous pouvez voir quel type d’équipe nous sommes.»

Sur cette séquence de cinq matchs, les Rockets semblent même avoir corrigé un de leurs plus gros défauts à savoir les pertes de balle. Les Texans prennent davantage soin du ballon avec seulement dix pertes sur la série de victoires contre une moyenne de 15.4 depuis octobre.

Avec un ballon qui circule mieux, les tirs ouverts sont plus nombreux et cela peut expliquer la réussite récente connue par les hommes d’Ime Udoka.

«Les extra-passes permettent d’avoir des tirs ouverts», reconnaît l’entraîneur des Rockets. «Kevin [Durant] et [Alperen] Sengun attirent les défenses et Amen [Thompson] pénètre au lieu de forcer des tirs. KD peut tirer au-dessus de tout le monde et Alpi trouve ses spots. Ils lisent bien les défenses. Cela limite les pertes de balle et ils trouvent le coéquipier qui est ouvert.»

Le Top 4 toujours dans le viseur

Toutefois, cette série de victoires est à relativiser. Sur les cinq équipes battues, seuls les Knicks avaient plus de 50 % de victoires tandis que les Grizzlies, Pelicans, Bucks et Jazz regardent plutôt le fond du classement.

Ce bon enchaînement a permis aux Texans (48v-29d) de valider leur place dans le top 6 et ils n’ont qu’une victoire de moins que les Nuggets (49-28). Les coéquipiers de Fred VanVleet – toujours forfait même s’il évoquait un potentiel retour dernièrement – pourraient bien attaquer les playoffs avec l’avantage du terrain.

«Plusieurs fois, nous avons parlé entre nous pour savoir ce dont nous avions besoin», souligne Kevin Durant. «Nous essayons juste d’exécuter correctement les systèmes. Nous voulons bien faire notre travail sur chaque possession. Quand vous êtes consciencieux, c’est simple de bien jouer.»