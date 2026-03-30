Le MVP de la nuit | Alperen Sengun retrouve la grande forme

Alperen Sengun continue sur sa bonne lancée du moment puisque, face aux Pelicans, l’intérieur turc des Rockets a sorti un solide double-double avec 36 points et 13 rebonds à 12/23 au tir, mais aussi 7 passes, 3 interceptions et 3 contres !

Dès la première mi-temps, la défense de New Orleans n’est jamais parvenue à arrêter le Turc. Juste avant de rejoindre les vestiaires, Yves Missi le laisse ouvert à 3-points et le pivot peut dégainer tranquillement. Il réussit ainsi son troisième tir primé de la soirée et affiche 20 points au moment de rejoindre les vestiaires.

«Pour lui, l’idée c’est d’être agressif sans forcément chercher à provoquer des fautes», souligne Ime Udoka. «Il peut s’appuyer sur sa palette technique avec son jeu de feintes, mais il a simplement pris les bonnes décisions et il a été agressif. Il a eu des ‘matchups’ favorables et j’ai apprécié le fait qu’il aille finir sans tergiverser.»

Après la pause, Alperen Sengun manque quelques tirs avant de décocher une nouvelle flèche longue distance. Pour ouvrir le dernier acte, il dégaine encore derrière l’arc et réussit son cinquième panier primé de la soirée, égalant son record en carrière.

Au top de sa forme

«Cela ouvre mon jeu parce que je peux aussi dribbler et créer du jeu», explique Alperen Sengun sur sa réussite à 3-points. «J’espère encore m’améliorer dans ce secteur la saison prochaine afin de faire évoluer mon jeu et aider mes coéquipiers en même temps.»

Pour conclure sa soirée, le Turc prend un rebond offensif et remet la balle dans le cercle. En 32 minutes, Alperen Sengun termine avec une évaluation de 51 tandis que les Rockets se sont largement imposés 134-102.

Au milieu du mois de mars, l’intérieur de Houston avait dû manquer deux matchs à cause d’un pépin au dos. Depuis, il retrouve son meilleur niveau, celui d’un «Baby Jokic». Lors de ses sept dernières sorties, il tourne à 24.9 points, 9.3 rebonds et 7.1 passes à 62 % au tir.

«Pour être honnête, j’ai souffert du bas du dos et j’ai dû rater deux matchs puis nous avons eu deux jours sans jouer. Cette période m’a permis de revenir plus fort», avoue Alperen Sengun. «Mentalement, nous sommes dans une période où je dois évoluer à mon meilleur niveau afin d’être prêt pour les playoffs.»

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 20:41 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 28:57 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 32:29 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.3 5.0 3.3 1.2 2.6 0.7 21.1 2024-25 HOU 76 31:31 49.6 23.3 69.2 3.4 6.9 10.3 4.9 2.8 1.1 2.6 0.8 19.1 2025-26 HOU 64 33:38 51.6 27.9 68.2 3.0 6.0 8.9 6.2 3.2 1.2 3.3 1.1 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.