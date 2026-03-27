Un retour improbable pour Fred VanVleet ?

Il y a deux semaines, Fred VanVleet indiquait qu’il n’excluait pas un retour sur les parquets cette saison. Pour rappel, le meneur de jeu des Rockets s’est rompu les ligaments d’un genou lors du « training camp » et cela fait ainsi six mois qu’il est à l’infirmerie.

Et si une saison blanche n’a jamais été annoncée officiellement par la franchise, pour laisser la porte ouverte donc, plus on se rapproche de la fin de saison régulière, plus son retour semble de plus en plus improbable.

C’est ce que laisse entendre Ime Udoka. « Du shoot, des déplacements, du sans contact. C’est globalement ce qu’il fait sur les terrains », confirmait le coach de Houston ces derniers jours. « Quand on arrive à six mois de rééducation, on peut monter en régime mais il n’y a pas de contact actuellement, ni prochainement. »

C’est cette dernière phrase qui confirme que revoir Fred VanVleet durant cet exercice semble illusoire. Les playoffs commencent dans trois semaines et l’ancien de Toronto n’a toujours pas le droit à l’entraînement avec contact…

Un retour serait donc conditionné à un long parcours des Rockets, tout en rappelant que relancer un joueur, qui n’a pas joué une rencontre depuis le 4 mai 2025 et le premier tour contre les Warriors, pendant les playoffs où l’intensité est bien plus importante n’est pas nécessairement une bonne idée, ni pour le joueur, ni pour son équipe…

« Le jeu avec contact ne tardera pas à venir mais c’est évident qu’on ne peut pas envisager de jouer si on ne met pas les pieds sur le terrain et qu’on n’a pas de contact à ce stade avancé de la saison », insiste, sous forme de conclusion, Ime Udoka.