Fred VanVleet n’exclut pas de jouer cette saison

On ne pensait pas le voir cette saison puisqu’il s’est rompu les ligaments d’un genou lors du camp d’entraînement, mais Fred VanVleet a annoncé cette semaine qu’il n’excluait pas d’effectuer son retour dès le printemps.

«Cela fait environ cinq mois, cinq mois et demi, presque six mois maintenant. Donc j’y arrive… Je deviens plus fort, je me sens mieux. Je me déplace beaucoup mieux. Je fais de bonnes séances d’entraînement sur le terrain» explique-t-il au micro de son podcast Unguarded. «Beaucoup de prévisions sur mon retour avaient été faites avant l’opération, donc nous avons dû ajuster le calendrier au fil de la rééducation».

Alors que ses coéquipiers font mieux que se défendre cette saison avec cette 3e place récupérée cette nuit, le champion NBA 2019 pourrait être un joker de choix pour attaquer la dernière ligne droite.

«Egoïstement, je vais toujours garder la porte ouverte. Je ne vais pas venir ici vous dire : ‘Oh, je ne reviendrai pas’, puis revenir en mode ‘Surprise’. Je n’exclus pas un retour, mais je ne dis pas non plus que je vais revenir. Je poursuis simplement ma rééducation, je travaille sur moi-même et je garde cet objectif en tête parce que j’ai fait de très bons progrès.»