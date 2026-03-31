La NBA donne son feu vert pour la vente des Blazers

Le changement de propriétaire est approuvé. Le « Board of Governors », soit le conseil des propriétaires de la Grande Ligue, a approuvé lundi la vente de la participation majoritaire des Blazers, cédée par les héritiers de Paul Allen, à un groupe dirigé par l’investisseur Tom Dundon.

La ligue a déclaré dans un communiqué qu’elle s’attendait à ce que la transaction soit finalisée cette semaine. En septembre, plusieurs médias avaient rapporté que le montant de la transaction s’élevait à 4,25 milliards de dollars (ESPN parle de 4 milliards de dollars). En mars dernier, les Celtics avaient été vendus pour 6,1 milliards de dollars.

Le groupe de Dundon comprend Sheel Tyle, basé à Portland et cofondateur de la société d’investissement Collective Global ; Marc Zahr, coprésident de Blue Owl Capital ; ou encore le Cherng Family Trust, société d’investissement des cofondateurs de Panda Express.

Plus tôt dans le mois, Tom Dundon a vendu une partie des Carolina Hurricanes (NHL), dont il est devenu l’actionnaire majoritaire en 2018, à trois nouveaux propriétaires minoritaires, une transaction qui s’élèverait à 332,5 millions de dollars pour 12,5 % de l’équipe.

L’approbation de la vente des Blazers intervient après que la l’Etat de l’Oregon a approuvé, début mars, des fonds pour la rénovation du Moda Center. Cette mesure confère à l’État la copropriété de la salle, vieille de 30 ans, aux côtés de la ville, et permet de garantir 365 millions de dollars pour sa rénovation. De quoi également apaiser les craintes de voir les nouveaux propriétaires déménager l’équipe vers une autre ville.

Pour mémoire, la succession de Paul Allen avait annoncé en mai avoir entamé le processus de vente des Blazers. Le milliardaire, cofondateur de Microsoft, décédé en 2018 à l’âge de 65 ans, avait acheté l’équipe en 1988 pour… 70 millions de dollars, soit 191 millions de dollars en tenant compte de l’inflation. Son testament prévoyait que sa succession vende ses actifs sportifs et que les revenus soient consacrés à des œuvres philanthropiques.