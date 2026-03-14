Adam Silver à Portland pour soutenir la rénovation du Moda Center

De passage à Portland vendredi soir, Adam Silver a assisté à la rencontre entre les Blazers et le Jazz, dans un contexte très particulier pour la franchise de l’Oregon. Quelques jours plus tôt, l’Assemblée législative de l’Oregon a ainsi validé un dispositif permettant à l’État de devenir copropriétaire du Moda Center avec la ville, et d’ouvrir la voie à un financement de 365 millions de dollars pour rénover la salle, âgée de 30 ans.

Alors que la franchise est en cours de vente par les héritiers de Paul Allen à un groupe mené par Tom Dundon, ce vote a également permis de calmer les inquiétudes autour d’un possible déménagement. Sur place, Adam Silver a ainsi rencontré plusieurs responsables politiques pour évoquer les prochaines étapes du projet.

« J’ai eu d’excellentes discussions avec le gouverneur et le maire, et cela a été un effort biparti », a expliqué Adam Silver. « Je pense que tout le monde dans cette communauté reconnaît que, même au-delà des Trail Blazers et du Fire – et il ne faut pas oublier le Fire, qui s’apprêtent à débuter cette saison –, ces salles sont des installations polyvalentes, qu’il s’agisse de congrès, de salons professionnels, de concerts, de remises de diplômes… Elles font partie intégrante de la vie des communautés. Ce n’est donc pas seulement pour les Trail Blazers et le Fire. »

Pour la nouvelle direction des Blazers, qui va prendre le contrôle de l’équipe d’ici quelques semaines, cette rénovation est indispensable afin de faire revenir de grands événements à Portland, comme le All-Star Game ou des matchs du tournoi NCAA. Le coût total du chantier est estimé à 600 millions de dollars.

Adam Silver a lui-même reconnu que Portland avait déjà perdu plusieurs rendez-vous majeurs à cause de sa salle.

« Il vous faut ici une salle ultramoderne. Et le Moda Center est devenu le plus vieux bâtiment de la ligue. Il y a un ou deux bâtiments plus anciens, mais ils ont déjà fait l’objet d’importants travaux de rénovation », a-t-il conclu.