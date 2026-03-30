Miles McBride n’a tenu qu’une mi-temps

Après deux mois d’absence en raison d’une pubalgie qui avait nécessité une opération, Miles McBride effectuait son retour lors du déplacement des Knicks à Oklahoma City. Un retour qui n’aura finalement duré qu’une mi-temps.

Dans le troisième quart-temps, alors qu’il lutte pour récupérer un ballon qui traîne avec Luguentz Dort, le meneur new-yorkais se tient l’aine avant de regagner le vestiaire.

« Je n’ai pas encore parlé avec les médecins, donc je ne sais pas à quel point c’est grave », a reconnu Mike Brown. « Il a tout donné pour revenir. Il n’a pas mis un tir, mais il nous a aidés. Cela nous a apporté davantage de profondeur. Comme nous étions gênés par les fautes, le Thunder a pu creuser l’écart. »

Le retour de Miles McBride devait constituer une bonne nouvelle pour les Knicks, déjà privés de Landry Shamet depuis quatre matchs. Pour compenser ce nouveau coup dur, Mike Brown s’est appuyé sur le duo Jordan Clarkson – Jose Alvarado, mais les deux hommes ont peiné offensivement, avec seulement 11 points cumulés à 4/13 au tir.

Seulement 35 matchs cette saison

« Il va revenir », a assuré Jalen Brunson. « Il a travaillé tellement dur que c’est forcément difficile à voir. Nous voulons qu’il revienne à 100 % et qu’il soit pleinement en possession de ses moyens. »

Avant cette blessure, Miles McBride réalisait la meilleure saison de sa carrière, avec 12 points de moyenne et 42 % de réussite à 3-points. En son absence, les Knicks avaient affiché un bilan de 20 victoires pour 8 défaites, avec notamment une série de sept succès consécutifs, stoppée à Charlotte.

Il reste désormais trois semaines avant le début des playoffs pour permettre à Miles McBride de se rétablir et d’aborder la postseason à 100 % de ses capacités physiques.

Avant la rencontre perdue face au Thunder, Mike Brown avait d’ailleurs rappelé son importance : « C’est l’un de nos meilleurs défenseurs sur les porteurs de balle, surtout sur pick-and-roll. Sa vitesse et sa puissance lui permettent de passer à travers les écrans. Il shoote très bien à 3-points et il peut aussi se créer son propre tir. »

Miles McBride Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NY 40 9:18 29.6 25.0 66.7 0.1 1.0 1.1 1.0 1.1 0.4 0.1 0.0 2.2 2022-23 NY 64 11:53 35.8 29.9 66.7 0.2 0.6 0.8 1.1 0.9 0.6 0.4 0.1 3.5 2023-24 NY 68 19:32 45.2 41.0 86.0 0.5 1.0 1.5 1.7 1.6 0.7 0.4 0.1 8.3 2024-25 NY 64 24:53 40.6 36.9 81.3 0.7 1.8 2.5 2.9 1.7 1.0 0.6 0.3 9.5 2025-26 NY 36 27:32 43.0 41.5 81.4 0.6 1.9 2.6 2.7 1.8 0.8 0.8 0.2 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.