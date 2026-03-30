Anthony Edwards sur le retour

Cela fait déjà deux semaines que les Timberwolves sont privés d’Anthony Edwards, victime d’une inflammation au genou droit, mais la franchise a annoncé que son All-Star était maintenant considéré comme « incertain » pour le déplacement de lundi à Dallas.

Une bonne nouvelle, et la confirmation que l’arrière est proche de retrouver les parquets, tandis qu’il lui faudra jouer encore huit matchs pour obtenir son éligibilité aux récompenses de fin de saison.

Hasard ou coïncidence : Minnesota a disputé 74 matchs et il lui en reste donc huit au programme avant les playoffs. Suffisant pour décrocher une place dans une « All-NBA Team » ?

Sans Anthony Edwards (29.5 points, 5.1 rebonds, 3.7 passes, 1.4 interception, 0.8 contre), les hommes de Chris Finch ont en tout cas remporté quatre de leurs six matchs. Comme Jaden McDaniels et Ayo Dosunmu sont également embêtés physiquement, son retour tombe à pic, dans la foulée d’une lourde défaite face aux Pistons.

« Maintenant qu’Ant va revenir, on ne peut pas se relâcher et se dire : ‘Ok, on lui donne les clés et on le laisse faire les choses’ », a cependant mis en garde Mike Conley, l’un des vétérans du groupe. « Il faut le laisser faire ce qu’il sait faire bien sûr, mais on doit aussi continuer à pousser la balle et impliquer tout le monde, car c’est comme ça qu’on est à notre meilleur niveau : quand le ballon circule et que tout le monde joue pour les autres. »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32:08 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34:15 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 35:58 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35:04 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 79 36:21 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6 2025-26 MIN 58 35:32 49.2 40.2 79.6 0.6 4.5 5.1 3.7 1.9 1.4 2.8 0.8 29.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.