Écarter Mike Conley de la rotation, un crève-cœur pour Chris Finch

À Minneapolis, Mike Conley a déjà vécu deux saisons dans l’une : la première comme remplaçant avec une vingtaine de minutes par match (4.4 points, 2.9 passes et 1.8 rebond de moyenne), puis la deuxième comme joueur du bout du banc inutilisé par son coach (trois petits matchs, pour un total de 25 minutes).

Jusqu’à sa titularisation surprise cette nuit contre Houston, pour compenser les absences d’Anthony Edwards et Ayo Dosunmu.

Entre temps, le meneur a aussi connu un transfert à Chicago puis un autre à Charlotte, avant de revenir chez les Timberwolves en contournant le règlement, après avoir été libéré par les Hornets.

Repoussé dans la rotation depuis par les arrivées de Kyle Anderson et Ayo Dosunmu donc, Mike Conley n’a pourtant pas bronché et Chris Finch s’en réjouit énormément.

« C’est le professionnel ultime et on en discute tout le temps », apprécie-t-il ainsi. « La manière dont tout ça s’est fait a été très difficile, mais heureusement, on a pu le récupérer. Mais ça a été compliqué, il y a eu des choix difficiles à faire. Heureusement, les joueurs qui ont récupéré les minutes ont bien joué et il les soutient à fond. »

Exemplaire avec Joe Ingles

Écarter de la rotation le vieillissant Mike Conley, clairement en perte de vitesse, « c’est l’une des choses les plus difficiles » que Chris Finch a eu à faire dans sa carrière de coach. Celui-ci allant même jusqu’à parler de « crime contre l’humanité » !

Mais à l’image de Joe Ingles, un autre vétéran sur la fin de sa carrière, l’ancien All-Star de 38 ans continue de montrer l’exemple et d’agir « parfaitement ».

« Une chose que tout le monde vous dira, c’est que chaque équipe a besoin d’un leader d’expérience, mais en réalité, c’est faux », détaille aussi Chris Finch. « Ce dont vous avez besoin, c’est d’un bon leader d’expérience. En fin de carrière, beaucoup de vétérans sont aigris, ils essaient juste de s’accrocher [à la NBA], ils veulent un dernier contrat et ils n’ont pas toujours les meilleures intentions. Mais ces deux gars-là, ce sont des personnes incroyables et seul l’intérêt de l’équipe leur tient à cœur. Ils sont parfaits, ce sont vraiment des vétérans parfaits. »

Mike Conley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 MEM 53 26:03 42.8 33.0 73.2 0.4 2.2 2.6 4.2 1.6 0.8 1.7 0.0 9.4 2008-09 MEM 82 30:35 44.2 40.6 81.7 0.3 3.1 3.4 4.3 1.8 1.1 1.7 0.1 10.9 2009-10 MEM 80 32:07 44.5 38.7 74.3 0.4 2.0 2.4 5.3 2.2 1.4 2.1 0.2 12.0 2010-11 MEM 81 35:27 44.4 36.9 73.3 0.4 2.7 3.0 6.5 2.2 1.8 2.2 0.2 13.7 2011-12 MEM 62 35:04 43.3 37.7 86.1 0.4 2.2 2.5 6.5 2.1 2.2 2.0 0.2 12.7 2012-13 MEM 80 34:28 44.0 36.2 83.0 0.5 2.3 2.8 6.1 2.1 2.2 2.4 0.3 14.6 2013-14 MEM 73 33:30 45.0 36.1 81.5 0.6 2.4 2.9 6.0 1.9 1.5 2.1 0.2 17.2 2014-15 MEM 70 31:47 44.6 38.6 85.9 0.4 2.6 3.0 5.4 2.0 1.3 2.2 0.2 15.8 2015-16 MEM 56 31:26 42.2 36.3 83.4 0.5 2.5 2.9 6.1 1.8 1.2 1.5 0.3 15.3 2016-17 MEM 69 33:37 46.0 40.8 85.9 0.4 3.0 3.5 6.3 1.8 1.3 2.3 0.3 20.5 2017-18 MEM 12 31:05 38.1 31.2 80.3 0.0 2.3 2.3 4.1 2.0 1.0 1.5 0.3 17.1 2018-19 MEM 70 33:27 43.8 36.4 84.5 0.6 2.8 3.4 6.4 1.8 1.3 1.9 0.3 21.1 2019-20 UTA 47 29:00 40.9 37.5 82.7 0.7 2.5 3.2 4.4 2.2 0.8 2.0 0.1 14.4 2020-21 UTA 51 29:22 44.4 41.2 85.2 0.7 2.8 3.5 6.0 1.9 1.4 1.9 0.2 16.2 2021-22 UTA 72 28:35 43.5 40.8 79.6 0.7 2.4 3.0 5.3 2.0 1.3 1.7 0.3 13.7 2022-23 MIN 24 31:23 46.0 42.0 86.3 0.7 2.5 3.1 5.0 1.9 1.2 1.2 0.2 14.0 2022-23 UTA 43 29:40 40.8 36.2 81.3 0.4 2.1 2.5 7.7 2.2 1.0 1.7 0.2 10.7 2023-24 MIN 76 28:51 45.7 44.2 91.1 0.5 2.4 2.9 5.9 1.7 1.2 1.3 0.2 11.4 2024-25 MIN 71 24:44 40.0 41.0 90.0 0.5 2.1 2.6 4.5 1.6 1.1 1.1 0.2 8.2 2025-26 MIN 48 18:04 31.5 30.7 89.1 0.3 1.4 1.8 2.9 1.4 0.6 0.6 0.3 4.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.