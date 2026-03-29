Grisés par leur adresse extérieure, les Hornets ont fini par craquer

Aussi incroyables sont-ils depuis plus de deux mois maintenant, les Hornets restent une équipe jeune, qui doit encore passer par des matchs comme celui de cette nuit, perdu face à Philadelphie, pour continuer à progresser.

Sur la lancée de ses sept victoires sur ses huit derniers matchs, Charlotte a secoué les Sixers du trio Maxey-George-Embiid pendant trois bons quart-temps, allant jusqu’à compter 15 longueurs d’avance au milieu du troisième quart-temps (86-71), pour finalement perdre pied sur la fin, par manque d’expérience et de vécu collectif de ce genre de moment.

Une attaque complètement déséquilibrée

Pendant que Philly haussait le ton des deux côtés du terrain, Charlotte s’est entêté en abusant du tir à 3-points pour terminer à 5/18 derrière l’arc sur la période, sans scorer le moindre panier à 2-points (5/22 au total) ! A final, les trois paniers extérieurs de LaMelo Ball et ceux de la paire Knueppel-Bridges n’ont fait que retarder l’échéance.

Les moments forts ont été du côté de Philly sur la fin, entre les deux dunks surpuissants de Tyrese Maxey et Kelly Oubre Jr, le 3-points foudroyant de Paul George pour passer à 116-114, et le contre de Joel Embiid sur la tentative à 3-points de Brandon Miller. De son côté, Charlotte a complètement perdu l’équilibre qui avait fait sa force jusque là, avec notamment du jeu rapide provoqué par de bonnes séquences en défense.

« Particulièrement en quatrième quart-temps, notre concentration défensive a commencé à faiblir un peu à mesure qu’on ratait nos tirs », a reconnu Charles Lee. « Les gars ont fait du bon travail lors des derniers matchs en faisant en sorte que ça n’arrive jamais. Notre adresse au tir ne doit pas affecter notre défense, et je pense que ça a été un peu le cas ce soir. Trop de joueurs se contentent de pénétrer sans faire preuve de physique (…). J’ai trouvé que notre rythme offensif s’est un peu ralenti ».

Un apprentissage vitesse grand V

Sonnés, avec un retour à la 10e place, comme pour leur rappeler que la course pour le top 6 à l’Est sera acharnée jusqu’au bout, les Hornets poursuivent leur apprentissage sans baisser les bras, et sont déjà invités à réagir ce soir à l’occasion de la réception d’un adversaire de choix : Boston.

« On sait que pour ces derniers matchs à venir, on va devoir se battre, s’accrocher pour améliorer nos chances d’accéder aux playoffs », a rappelé Coby White. «Ça a été dur pour tout le monde après le match. Mais on a bien échangé entre nous avant l’entrée du coach, et on doit aussi faire en sorte de ne pas laisser ça nous affecter pour le match de dimanche, mais plutôt : ‘Comment revenir avec un état d’esprit plus frais pour être à nouveau prêt à se battre ?’.»

Dans cette optique, la défaite face à Philly aura été une leçon de plus dont les Hornets devront se servir. En restant avant tout focalisé sur la défense, sans se laisser emballer par des séquences d’euphorie offensive, à 3-points notamment.

« Je pense qu’on doit avoir cet état d’esprit quand on débute le match, de rester au minimum performant des deux côtés du terrain, peut importe ce qui arrive. Qu’on mette nos tirs ou pas, on doit toujours garder cette mentalité », a résumé Brandon Miller. « On doit continuer d’afficher cet état d’esprit pour les matchs à venir, et je pense que ça devrait aller ».