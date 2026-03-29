Au complet, les Sixers foncent les yeux fermés dans le sprint final

C’est une séquence décisive pour les Sixers et elle a parfaitement débuté cette nuit avec ce succès arraché dans les dernières secondes face aux Hornets. A l’arrivée, un retour à la 6e place, à égalité avec les Hawks, mais aussi et surtout le tie-breaker validé face aux Hornets. Une victoire qui compte double, avec un effectif enfin au complet !

«Je pense qu’on va le découvrir, non ?» répond Nick Nurse à la question de savoir si sa formation est prête à disputer les playoffs. «Il ne reste plus beaucoup de temps, huit matchs… On était plutôt contents de donner de gros temps de jeu ce soir pour voir où en sont les gars. Je pense que tout le monde s’en sort bien physiquement. Donc on espère que sur ces huit matchs, ils pourront tous jouer et qu’on pourra accumuler un maximum de temps ensemble. Ce n’est pas beaucoup, mais il faut optimiser ça au maximum.»

Cette nuit, le «Big Three» a répondu présent avec Tyrese Maxey à 26 points, 7 rebonds et 8 passes décisives, Paul George à 26 points, 13 rebonds et enfin Joel Embiid à 29 points, 6 rebonds et 2 contres, dont un décisif en toute fin de match. De retour de suspension depuis deux rencontres, George a été très précieux quand l’équipe n’était pas au mieux.

«Il a mis des tirs très importants quand on était menés de plus de 10 points, et ça nous a vraiment relancés» souligne son coach. «Il a aussi été décisif sur le rebond après lancer-franc et sur le tir à 3-points dans le corner. Il a réussi plusieurs gros tirs pour nous. On est restés au contact jusqu’au quatrième quart-temps.»

Tout gagner pour ne pas calculer

Pour Nurse, le gros point positif, c’est d’avoir remporté la bataille du rebond dans le dernier quart-temps face à des Hornets hyper agressifs dans ce secteur. «Zéro rebond offensif concédé dans le quatrième quart-temps, c’est énorme !» lance Nurse. «Andre Drummond nous a beaucoup aidés, Paul George a pris des rebonds importants, Tyrese aussi. On faisait déjà des stops défensifs, mais on ne sécurisait pas les rebonds avant. Là, on a corrigé ça et ça a limité leur scoring.»

Cette victoire face aux Hornets est doublement importante, et les Sixers ont un autre match décisif qui les attend : le Heat, dès lundi avec aussi le tie-breaker en jeu. «On a besoin de tout le monde et on doit gagner chaque match» résume Joel Embiid. «Qu’on finisse 5e, 6e, 7e, 8e, 9e ou 10e, ça n’a pas d’importance. Il faut gagner. Peu importe la place à laquelle on termine.»

La bonne nouvelle, c’est que les Sixers finiront la saison par deux rencontres plutôt faciles, face aux Pacers et aux Bucks. Cela pourrait compter au moment de faire les comptes. Mais il faudra aussi batailler avec les Wolves, les Pistons et les Spurs, et ce sera une autre paire de manches.