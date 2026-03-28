Luka Doncic suspendu ou de nouveau gracié ?

Avec 15 fautes techniques au compteur, Luka Doncic sait que le moindre écart de comportement sera synonyme de suspension d’un match. Face au Magic, il avait écopé de cette 16e faute technique, mais la NBA l’avait annulée, convaincue par sa défense, lui permettant ainsi de participer à la rencontre (perdue) face aux Pistons.

Cette nuit, face aux Nets, rebelote, Luka Doncic écope de sa 16e faute technique, et il se pourrait bien que la NBA l’annule à nouveau. Cette fois, pas d’insultes, mais une très légère poussette sur Ziaire Williams, qui répond par un revers de la main au visage du Slovène. Les arbitres ne cherchent pas à comprendre, et ils distribuent une double technique.

Luka Doncic & Ziarie Williams get tangled up. Ziarie catches Luka in the face. pic.twitter.com/quHqSvybKX — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 28, 2026

« Williams m’a crié au visage à trois reprises », raconte Luka Doncic. « Je voulais juste sortir de là. C’est une double faute technique, bien sûr. Qu’est-ce que je peux dire ? Je n’ai même pas parlé. Je voulais juste me dégager. Et ils ont dit que je l’avais poussé, et que ma poussée était ‘exagérée’, ce qui n’était évidemment pas le cas. Et je ne sais pas quoi vous dire de plus. »

Pour sa part, JJ Redick a expliqué que la franchise « allait sûrement demander à la NBA » de reconsidérer cette faute. Si la ligue annule cette faute, Luka Doncic pourra jouer lundi soir face aux Wizards. Mais peut-être qu’il est préférable de ne pas jouer cette rencontre, et de se préserver pour les chocs face aux Cavaliers et le Thunder, prévus la semaine prochaine…

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 61 35:54 47.4 36.4 77.4 0.6 7.2 7.8 8.3 2.4 1.6 4.0 0.5 33.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.