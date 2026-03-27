Les Pistons se relancent face à de frêles Pelicans

Les Pistons n’ont pas eu le temps de ressasser la défaite de la veille en prolongation face aux Hawks puisqu’ils retrouvaient déjà les parquets pour recevoir les Pelicans. Pendant les douze premières minutes de la partie, les deux franchises s’échangent les paniers et c’est Zion Williamson (21 points, 8/13 au tir) qui a le dernier mot au buzzer pour donner deux points d’avance à son équipe (33-31).

Le deuxième acte s’ouvre sur un 2+1 de Jalen Duren (30 points, 10 rebonds, 7 passes). Si New Orleans arrive à suivre la cadence pendant quelques minutes, un premier écart se creuse lorsque Daniss Jenkins (19 points, 9 passes) réussit deux paniers primés (44-38). Les visiteurs ont l’occasion de revenir, mais ils deviennent maladroits et gâchent de nombreuses munitions que ce soit à 3-points ou aux lancers francs.

À l’inverse, Detroit commet moins d’erreurs. Les hommes de JB Bickerstaff profitent de la maladresse des Pelicans pour passer un 9-0 conclu par une flèche à longue distance de Kevin Heurter (57-46).

Menés de neuf points au moment de rejoindre les vestiaires, New Orleans ne parvient pas à réaliser les stops défensifs nécessaires à une remontée au score. Par conséquent, Detroit peut répondre à chacune des offensives des Pelicans pour conserver son avance au moment d’entrer dans le dernier acte (92-86).

Un quatrième quart-temps qui s’ouvre avec un panier dans la raquette de Jeremiah Fears, mais Kevin Huerter et Javonte Green répondent derrière l’arc. À quatre minutes du terme, l’ailier est trouvé à 3-points par Daniss Jenkins et donne plus de vingt points d’avance à son équipe (121-100). Les Pelicans ne reviennent pas et s’inclinent logiquement 129 à 108.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Nouveau double-double pour Jalen Duren. Sans Cade Cunningham, Jalen Duren a, encore une fois, été le patron de l’attaque de Detroit. Discret dans le premier quart-temps, le pivot monte en puissance au fil des minutes et inscrit 13 points dans le deuxième acte. Pour tenter de l’arrêter, les Pelicans se montrent plus agressifs, mais l’intérieur en profite pour gratter des lancers-francs. En 31 minutes, Jalen Duren pose un nouveau double-double avec 30 points et 10 rebonds.

La défense des Pelicans en difficulté. Offensivement, New Orleans a soufflé le chaud et le froid, montrant de bonnes choses, mais étant trop souvent handicapé par sa maladresse à l’image de ce faible 45 % de réussite aux lancers francs. Défensivement, ce ne fut guère mieux. Les hommes de James Borrego ont concédé trop de tirs ouverts derrière l’arc. Preuve de cette errance défensive, la prestation de Kevin Huerter. L’ailier a bouclé la rencontre avec 22 points à 9/14 au tir et 4/7 de loin. Dans le dernier acte, alors que New Orleans était revenu à quatre points, les visiteurs ont, dans la foulée, concédé trois tirs derrière l’arc et n’ont jamais pu combler leur retard.

Les Pelicans en vacances. Avec cette troisième défaite consécutive, les Pelicans sont définitivement éliminés de la course au «play-in». Si les hommes de James Borrego ont montré un meilleur visage depuis la fin du «All-Star Break», le retard accumulé en début de saison a été trop important. Les Pelicans (25-49) n’ont jamais pu réellement inquiéter les Warriors (35-38) actuellement 10e de l’Ouest.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.