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Retours gagnants pour Joel Embiid et Paul George

Publié le 26/03/2026 à 8:29 Twitter Facebook

NBA – Les Sixers ont pu compter sur les retours de Paul George et de Joel Embiid pour largement s’imposer face aux Bulls dans une rencontre où le duo a cumulé 67 points.

paul george Après avoir purgé sa suspension de 25 matchs, Paul George a enfin pu effectuer son retour sur les parquets lors de la large victoire des Sixers sur les Bulls (157-137). Absent depuis deux mois, l’ancien des Clippers a eu besoin d’une mi-temps avant de se mettre en route. L’ailier All-Star a ainsi raté ses quatre premières tentatives derrière l’arc avant de régler la mire à la fin de la première période.

Un panier primé qui a permis à Paul George de lancer sa rencontre. En deuxième mi-temps, le numéro 8 de Philly a pris feu avec 23 points. En 26 minutes, il boucle sa soirée avec 28 unités à 11/22 au tir.

« Je pense que je me précipitais », reconnaît Paul George sur sa première période compliquée qu’il a fini à 5 points à 2/10 au tir. « En deuxième période, j’ai pris mon temps. J’ai eu des tirs ouverts, j’ai trouvé mon rythme et j’ai continué de tirer. »

Pas de round d’observation pour Joel Embiid

Paul George n’était pas le seul revenant pour Philadelphie. Les Sixers ont également récupéré Joel Embiid qui avait manqué un mois de compétition. Contrairement à Paul George, l’ancien MVP s’est montré dès les premières minutes en inscrivant 15 des 19 premiers points de son équipe.

« C’est fascinant de voir à quel point le jeu est facile pour lui », avoue Paul George. « C’est un gars qui a trouvé comment être efficace à un niveau très élevé. J’ai déjà joué avec un gars comme ça à Los Angeles quand j’étais avec Kawhi [Leonard]. Ils connaissent très bien le jeu. »

À la mi-temps, Joel Embiid comptait déjà 23 points. Après la pause, il a laissé Paul George prendre la lumière, mais le champion olympique termine tout de même avec 35 points à 12/17 au tir et un parfait 3/3 de loin.

« Il a très bien commencé et il était en rythme », apprécie Nick Nurse. « Je suis heureux de la manière dont le ballon a circulé. Les gars ont toujours pris les bonnes décisions et les 3-points avec Joel et Paul qui écartent le jeu. »

Sans Tyrese Maxey, les Sixers ont donc pu s’offrir un large succès et les joueurs de Nick Nurse profitent également du faux-pas de Toronto à Los Angeles pour se rapprocher du Top 6. Désormais, les Sixers (40-33) ne comptent qu’une défaite de plus que les Canadiens (40-32).

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Tyrese Maxey 61 38:16 46.1 37.3 89.3 0.3 3.8 4.1 6.7 2.4 2.0 0.8 2.2 29.0
Joel Embiid 33 31:11 49.5 31.8 85.8 2.0 5.5 7.5 3.9 3.0 0.6 1.1 2.1 26.6
Paul George 27 30:31 42.4 38.2 85.5 0.5 4.6 5.1 3.7 1.6 1.5 0.5 2.2 16.0
Vj Edgecombe 65 35:01 43.1 35.0 82.6 1.6 4.0 5.7 4.0 1.8 1.4 0.6 2.9 16.0
Kelly Oubre Jr. 41 32:26 46.3 36.1 75.9 1.0 3.9 4.9 1.7 1.4 1.3 0.5 2.5 14.7
Quentin Grimes 65 30:06 45.1 32.9 83.7 0.6 3.1 3.7 3.4 1.9 0.9 0.4 2.0 13.9
Marjon Beauchamp 10 18:00 43.5 35.7 80.0 0.6 2.5 3.1 1.4 1.3 0.9 0.3 1.3 8.7
Dominick Barlow 61 24:08 53.6 26.6 71.3 1.9 2.9 4.8 1.2 0.9 0.9 0.7 2.1 8.0
Cameron Payne 18 18:07 36.3 31.4 85.0 0.2 1.7 1.9 2.9 0.6 1.3 0.3 1.3 7.9
Trendon Watford 49 17:01 51.6 20.4 77.3 0.8 2.7 3.5 2.6 1.3 0.3 0.4 2.1 6.8
Andre Drummond 54 19:59 47.6 35.4 62.7 3.2 5.4 8.6 1.2 1.0 0.6 0.8 2.1 6.6
Jared Mccain 37 16:45 38.5 37.8 88.0 0.2 1.9 2.0 1.7 0.8 0.6 0.1 1.2 6.6
Justin Edwards 55 15:58 44.8 37.3 85.7 0.4 1.2 1.6 1.4 0.6 0.9 0.2 1.5 6.2
Eric Gordon 6 12:20 57.1 57.1 50.0 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 0.7 0.2 0.5 5.5
Adem Bona 62 17:42 58.4 33.3 68.6 1.9 2.6 4.5 0.5 0.8 0.4 1.3 2.2 4.9
Jabari Walker 59 12:27 44.5 32.3 75.0 1.2 2.0 3.2 0.6 0.4 0.4 0.2 1.7 4.5
Dalen Terry 12 13:35 39.6 26.3 60.0 0.5 1.2 1.7 1.8 0.4 0.5 0.3 1.3 4.1
Tyrese Martin 8 9:53 40.9 15.4 0.0 0.3 1.0 1.3 1.1 0.9 0.4 0.3 0.4 2.5
Charles Bassey 1 5:00 100.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
Kyle Lowry 12 9:00 18.8 18.8 83.3 0.0 0.8 0.8 0.9 0.3 0.2 0.2 0.7 1.2
Hunter Sallis 7 3:43 60.0 0 50.0 0.0 0.1 0.1 0.6 0.7 0.0 0.1 0.3 1.0
Johni Broome 11 5:00 16.7 0.0 33.3 0.6 0.8 1.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.6 0.9
Patrick Baldwin Jr. 1 2:00 0 0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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Thibault Mairesse
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