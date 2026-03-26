Retours gagnants pour Joel Embiid et Paul George

Après avoir purgé sa suspension de 25 matchs, Paul George a enfin pu effectuer son retour sur les parquets lors de la large victoire des Sixers sur les Bulls (157-137). Absent depuis deux mois, l’ancien des Clippers a eu besoin d’une mi-temps avant de se mettre en route. L’ailier All-Star a ainsi raté ses quatre premières tentatives derrière l’arc avant de régler la mire à la fin de la première période.

Un panier primé qui a permis à Paul George de lancer sa rencontre. En deuxième mi-temps, le numéro 8 de Philly a pris feu avec 23 points. En 26 minutes, il boucle sa soirée avec 28 unités à 11/22 au tir.

« Je pense que je me précipitais », reconnaît Paul George sur sa première période compliquée qu’il a fini à 5 points à 2/10 au tir. « En deuxième période, j’ai pris mon temps. J’ai eu des tirs ouverts, j’ai trouvé mon rythme et j’ai continué de tirer. »

Pas de round d’observation pour Joel Embiid

Paul George n’était pas le seul revenant pour Philadelphie. Les Sixers ont également récupéré Joel Embiid qui avait manqué un mois de compétition. Contrairement à Paul George, l’ancien MVP s’est montré dès les premières minutes en inscrivant 15 des 19 premiers points de son équipe.

« C’est fascinant de voir à quel point le jeu est facile pour lui », avoue Paul George. « C’est un gars qui a trouvé comment être efficace à un niveau très élevé. J’ai déjà joué avec un gars comme ça à Los Angeles quand j’étais avec Kawhi [Leonard]. Ils connaissent très bien le jeu. »

À la mi-temps, Joel Embiid comptait déjà 23 points. Après la pause, il a laissé Paul George prendre la lumière, mais le champion olympique termine tout de même avec 35 points à 12/17 au tir et un parfait 3/3 de loin.

« Il a très bien commencé et il était en rythme », apprécie Nick Nurse. « Je suis heureux de la manière dont le ballon a circulé. Les gars ont toujours pris les bonnes décisions et les 3-points avec Joel et Paul qui écartent le jeu. »

Sans Tyrese Maxey, les Sixers ont donc pu s’offrir un large succès et les joueurs de Nick Nurse profitent également du faux-pas de Toronto à Los Angeles pour se rapprocher du Top 6. Désormais, les Sixers (40-33) ne comptent qu’une défaite de plus que les Canadiens (40-32).