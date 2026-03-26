Les Spurs assurés d’avoir l’avantage du terrain au premier tour des playoffs

Les Spurs vont non seulement faire leur retour en playoffs, mais également y avoir l’avantage du terrain. Grâce à leur victoire sans appel la nuit passée à Memphis, les Texans sont assurés de démarrer la postseason à domicile.

Les hommes de Mitch Johnson (55 victoires – 18 défaites), à qui il reste 9 matchs à disputer, ont désormais 10 victoires d’avance sur les Wolves (45 victoires – 28 défaites) actuels cinquièmes.

« Je m’attends à ce que ce soit bruyant, avec beaucoup d’excitation et d’enthousiasme. Mais c’est encore dans un petit moment, donc j’espère que nous pourrons continuer à progresser et à nous améliorer dans de nombreux domaines », affiche sans artifice Mitch Johnson, après le succès face aux Grizzlies.

Les Spurs n’ont plus évolué en playoffs depuis 2019 et leur série au premier tour, où ils disposaient de l’avantage du terrain, perdue face aux Nuggets du tandem Nikola Jokic et Jamal Murray. Une défaite subie à l’issue d’un Game 7 disputé à l’AT&T Center.

Les groupes de supporters attendus

Sept ans après, l’ambiance au sein du Frost Bank Center promet d’être chaude pour ce grand retour en phases finales. Victor Wembanyama, qui a poussé pour la création d’un groupe d’Ultras, s’y voit déjà.

« J’imagine sans peine que les Baseline Bums (ndlr : supporters historiques) et les Jackals (groupe nouvellement créé) seront bien présents. Je vois aussi peut-être quelques Français, car les fois où ils étaient là, ils ont vraiment apporté cette énergie en créant du lien avec les Jackals. Je ne peux que l’imaginer, mais je suis super impatient. Je suis certain qu’ils vont dépasser mes attentes », pose « Wemby ».

Dans la foulée du match à Memphis, la franchise a annoncé que les billets pour le premier tour des playoffs seraient mis en vente pour le grand public dans la matinée du 2 avril sur le site Ticketmaster des Spurs.

En attendant les premiers pas de Victor Wembanyama et sa bande sur la plus grande des scènes, les Spurs peuvent même se prêter à rêver d’obtenir l’avantage du terrain… pour l’ensemble des playoffs. Ils n’ont plus que deux matchs de retard sur le Thunder (57v-16d), battu par les Celtics, et un calendrier bien plus favorable à venir.

« Ces deux ou trois derniers mois, j’ai l’impression qu’on joue notre meilleur basket. Et je pense qu’on apprécie tout simplement d’être ensemble, sur le terrain comme en dehors. Ça rend le jeu beaucoup plus facile », s’enthousiasme Stephon Castle en guise d’avertissement pour le reste de la ligue.