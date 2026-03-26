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Les Spurs assurés d’avoir l’avantage du terrain au premier tour des playoffs

Publié le 26/03/2026 à 9:17 Twitter Facebook

NBA – Après leur large victoire sur le parquet des Grizzlies, les Texans ont validé ce qui n’était qu’une formalité à ce stade de la saison.

spursLes Spurs vont non seulement faire leur retour en playoffs, mais également y avoir l’avantage du terrain. Grâce à leur victoire sans appel la nuit passée à Memphis, les Texans sont assurés de démarrer la postseason à domicile.

Les hommes de Mitch Johnson (55 victoires – 18 défaites), à qui il reste 9 matchs à disputer, ont désormais 10 victoires d’avance sur les Wolves (45 victoires – 28 défaites) actuels cinquièmes.

« Je m’attends à ce que ce soit bruyant, avec beaucoup d’excitation et d’enthousiasme. Mais c’est encore dans un petit moment, donc j’espère que nous pourrons continuer à progresser et à nous améliorer dans de nombreux domaines », affiche sans artifice Mitch Johnson, après le succès face aux Grizzlies.

Les Spurs n’ont plus évolué en playoffs depuis 2019 et leur série au premier tour, où ils disposaient de l’avantage du terrain, perdue face aux Nuggets du tandem Nikola Jokic et Jamal Murray. Une défaite subie à l’issue d’un Game 7 disputé à l’AT&T Center.

Les groupes de supporters attendus

Sept ans après, l’ambiance au sein du Frost Bank Center promet d’être chaude pour ce grand retour en phases finales. Victor Wembanyama, qui a poussé pour la création d’un groupe d’Ultras,  s’y voit déjà.

« J’imagine sans peine que les Baseline Bums (ndlr : supporters historiques) et les Jackals (groupe nouvellement créé) seront bien présents. Je vois aussi peut-être quelques Français, car les fois où ils étaient là, ils ont vraiment apporté cette énergie en créant du lien avec les Jackals. Je ne peux que l’imaginer, mais je suis super impatient. Je suis certain qu’ils vont dépasser mes attentes », pose « Wemby ».

Dans la foulée du match à Memphis, la franchise a annoncé que les billets pour le premier tour des playoffs seraient mis en vente pour le grand public dans la matinée du 2 avril sur le site Ticketmaster des Spurs.

En attendant les premiers pas de Victor Wembanyama et sa bande sur la plus grande des scènes, les Spurs peuvent même se prêter à rêver d’obtenir l’avantage du terrain… pour l’ensemble des playoffs. Ils n’ont plus que deux matchs de retard sur le Thunder (57v-16d), battu par les Celtics, et un calendrier bien plus favorable à venir.

« Ces deux ou trois derniers mois, j’ai l’impression qu’on joue notre meilleur basket. Et je pense qu’on apprécie tout simplement d’être ensemble, sur le terrain comme en dehors. Ça rend le jeu beaucoup plus facile », s’enthousiasme Stephon Castle en guise d’avertissement pour le reste de la ligue.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Victor Wembanyama 57 29:15 50.4 35.1 81.9 1.9 9.2 11.2 3.0 2.5 1.0 3.0 2.6 24.3
De'aaron Fox 63 31:17 48.6 34.2 76.5 0.6 3.2 3.8 6.3 2.3 1.2 0.3 2.3 18.9
Stephon Castle 60 29:41 46.5 31.8 74.0 1.4 3.7 5.1 7.1 3.1 1.2 0.3 3.3 16.5
Devin Vassell 57 30:37 43.8 38.3 81.7 0.5 3.3 3.8 2.5 0.9 0.8 0.4 1.6 14.1
Keldon Johnson 72 23:12 53.3 38.2 79.2 1.6 3.8 5.4 1.3 0.9 0.6 0.1 2.0 13.0
Dylan Harper 59 22:19 49.5 31.4 74.5 0.7 2.7 3.4 3.8 1.4 0.8 0.3 1.9 11.5
Julian Champagnie 72 27:45 43.6 38.2 84.1 0.9 4.8 5.7 1.5 0.9 0.8 0.4 1.7 11.1
Harrison Barnes 67 26:22 45.0 38.6 83.8 0.9 2.1 2.9 2.0 0.9 0.7 0.2 1.1 10.2
Luke Kornet 61 21:03 64.0 0 81.1 2.8 3.4 6.3 1.8 0.4 0.4 1.0 1.8 6.6
Jeremy Sochan 28 12:47 47.5 25.7 68.8 0.9 1.7 2.6 1.0 0.6 0.4 0.2 1.8 4.1
Carter Bryant 61 10:49 38.4 32.1 72.2 0.5 2.0 2.5 0.5 0.4 0.2 0.3 1.2 3.9
Kelly Olynyk 39 8:48 48.4 24.4 68.8 0.6 1.2 1.8 1.1 0.6 0.4 0.1 1.0 3.2
Riley Minix 3 2:40 66.7 33.3 0 0.3 0.3 0.7 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 3.0
David Jones Garcia 11 6:11 52.0 60.0 50.0 0.4 0.8 1.2 1.6 0.5 0.5 0.1 0.5 2.9
Lindy Waters Iii 37 7:08 40.3 36.8 100.0 0.1 0.6 0.7 0.5 0.2 0.1 0.0 0.6 2.4
Jordan Mclaughlin 38 6:21 40.6 43.2 80.0 0.1 0.6 0.7 0.9 0.4 0.4 0.1 0.3 2.0
Harrison Ingram 5 3:24 80.0 100.0 0 0.6 0.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.4 1.8
Stanley Umude 2 3:30 50.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0
Bismack Biyombo 22 5:38 61.5 0 71.4 0.2 0.7 0.9 0.2 0.3 0.2 0.0 1.1 1.0
Mason Plumlee 3 4:40 0 0 50.0 1.3 0.7 2.0 0.3 0.0 0.7 0.0 1.3 0.3

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Content Editor Samuel Hauraix
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