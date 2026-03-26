La Puma All-Pro Nitro 2 en mode Pikachu

Sortie en août dernier, la Puma All-Pro Nitro 2 a pris un nouvel élan depuis le début d’année 2026 avec la sortie de nouveaux coloris baptisés « EXT-Pro Fluo Green » et « White-Pure Pink ».

Le modèle s’apprête à passer la vitesse supérieure avec ce nouveau coloris fruit d’une nouvelle collaboration avec « Pokémon », aux couleurs du mythique Pikachu. La tige reflète son pelage jaune orné de finitions en noir tandis que ses deux tâches rouge sur les joues et la queue ressortent au niveau des œillets et sur l’aileron présent sur le talon.

L’ensemble est assorti d’un logo Pokémon sur l’empeigne à côté d’un petit Pikachu. Le visage du plus précieux des Pokémons apparaît également à l’intérieur de la languette.

La Puma All-Pro Nitro 2 « Pikachu » est annoncée pour le 1er avril sur le territoire nord-américain au prix de 140 dollars. Une commercialisation sur le marché européen n’est pas à exclure.

Notre verdict de la Puma All-Pro Nitro 2 Deux ans, c’est une durée de vie très longue pour une paire, mais la All-Pro Nitro a tenu la distance, et ce grâce à ses qualités intrinsèques sur le plan basket avant tout. Puma ne fait que prolonger le plaisir en donnant un petit coup de jeune à une All-Pro Nitro 2 aux sensations toujours aussi bonnes. Sans surprise, c’est encore du très bon boulot. Le test ne fait d’ailleurs que confirmer tout le bien qu’on pouvait déjà penser de la All-Pro Nitro, qui se démarquait déjà par son équilibre entre confort et dynamisme. En résumé, cette nouvelle version reprend tout ses points forts, donc pour ceux qui ont aimé la précédente, vous pouvez foncer !

(Via NiceKicks)