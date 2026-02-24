La Puma All-Pro Nitro 2 reçue 10/10

Sortie cet été, la Puma All-Pro Nitro 2 s’offre une deuxième jeunesse depuis le début d’année 2026. La collection en est désormais à dix coloris avec la sortie de cette nouvelle version baptisée « White-Pure Pink ».

Puma arrive un peu tard pour la Saint-Valentin mais complète son offre avec cette tige en blanc assortie de touches de rose à l’avant et de finitions en noir, pour faire ressortir les mentions « All Pro », « Nitro » ou encore le logo Puma sur la languette. La mousse Nitro SQD blanche en guise de semelle intermédiaire est couverte d’un revêtement extérieur en caoutchouc rose.

La Puma All-Pro Nitro 2 « White-Pure Pink » est d’ores est déjà disponible sur Basket4Ballers, au prix de 130 euros.