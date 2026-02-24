La Puma All-Pro Nitro 2 reçue 10/10

Sortie cet été, la Puma All-Pro Nitro 2 s’offre une deuxième jeunesse depuis le début d’année 2026. La collection en est désormais à dix coloris avec la sortie de cette nouvelle version baptisée « White-Pure Pink ».
Puma arrive un peu tard pour la Saint-Valentin mais complète son offre avec cette tige en blanc assortie de touches de rose à l’avant et de finitions en noir, pour faire ressortir les mentions « All Pro », « Nitro » ou encore le logo Puma sur la languette. La mousse Nitro SQD blanche en guise de semelle intermédiaire est couverte d’un revêtement extérieur en caoutchouc rose.
La Puma All-Pro Nitro 2 « White-Pure Pink » est d’ores est déjà disponible sur Basket4Ballers, au prix de 130 euros.
Notre verdict de la Puma All-Pro Nitro 2
« Deux ans, c’est une durée de vie très longue pour une paire, mais la All-Pro Nitro a tenu la distance, et ce grâce à ses qualités intrinsèques sur le plan basket avant tout. Puma ne fait que prolonger le plaisir en donnant un petit coup de jeune à une All-Pro Nitro 2 aux sensations toujours aussi bonnes.
Sans surprise, c’est encore du très bon boulot. Le test ne fait d’ailleurs que confirmer tout le bien qu’on pouvait déjà penser de la All-Pro Nitro, qui se démarquait déjà par son équilibre entre confort et dynamisme.
En résumé, cette nouvelle version reprend tout ses points forts, donc pour ceux qui ont aimé la précédente, foncez pour cette première chaussure de la saison notée cinq étoiles ! ».