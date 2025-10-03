La Puma All-Pro Nitro 2 au rendez-vous d'octobre rose ? Alors que d'autres équipementiers s'associent au mouvement annuel pour participer à la prévention et pousser au dépistage du cancer du sein, la Puma All-Pro Nitro 2 vient se parer dans un coloris « Electric Orchid ».

Sa tige se distingue par ses deux touches de violet et de fines touches de rose, qu'on retrouve sur la semelle, principalement blanche. Les logos Puma présents sur le talon et la languette ressortent en blanc, comme l'inscription « All Pro ».

La Puma All-Pro Nitro 2 « Electric Orchid » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.