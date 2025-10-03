La Puma All-Pro Nitro 2 au rendez-vous d'octobre rose ? Alors que d'autres équipementiers s'associent au mouvement annuel pour participer à la prévention et pousser au dépistage du cancer du sein, la Puma All-Pro Nitro 2 vient se parer dans un coloris « Electric Orchid ».
Sa tige se distingue par ses deux touches de violet et de fines touches de rose, qu'on retrouve sur la semelle, principalement blanche. Les logos Puma présents sur le talon et la languette ressortent en blanc, comme l'inscription « All Pro ».
La Puma All-Pro Nitro 2 « Electric Orchid » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.
Notre verdict de la Puma All-Pro Nitro 2
« Deux ans, c'est une durée de vie très longue pour une paire, mais la All-Pro Nitro a tenu la distance, et ce grâce à ses qualités intrinsèques sur le plan basket avant tout. Puma ne fait que prolonger le plaisir en donnant un petit coup de jeune à une All-Pro Nitro 2 aux sensations toujours aussi bonnes.
Sans surprise, c'est encore du très bon boulot. Le test ne fait d'ailleurs que confirmer tout le bien qu'on pouvait déjà penser de la All-Pro Nitro, qui se démarquait déjà par son équilibre entre confort et dynamisme.
En résumé, cette nouvelle version reprend tout ses points forts, donc pour ceux qui ont aimé la précédente, foncez pour cette première chaussure de la saison notée cinq étoiles ! ».