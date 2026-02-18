La Puma All-Pro Nitro 2 reprend du service

La ligne Nitro de Puma a fait son chemin vers l’excellence et la All-Pro Nitro 2 se situe en haut de la hiérarchie, parmi les modèles de référence. C’est donc toujours un plaisir de la revoir sur le marché en 2026 avec un nouveau coloris baptisé « EXT-Pro Fluo Green ».

Celui-ci se compose d’une dominante verte assortie de touches de bleu foncé et de rouge sur la tige. La couche de semelle Nitro SQD ressort en bleu clair, recouverte d’un revêtement extérieur également en vert.

Huitième coloris de ce modèle sortie cet été, la Puma All-Pro Nitro 2 « EXT-Pro Fluo Green » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 140 euros.