La Puma All-Pro Nitro 2 reprend du service

La ligne Nitro de Puma a fait son chemin vers l’excellence et la All-Pro Nitro 2 se situe en haut de la hiérarchie, parmi les modèles de référence. C’est donc toujours un plaisir de la revoir sur le marché en 2026 avec un nouveau coloris baptisé « EXT-Pro Fluo Green ».
Celui-ci se compose d’une dominante verte assortie de touches de bleu foncé et de rouge sur la tige. La couche de semelle Nitro SQD ressort en bleu clair, recouverte d’un revêtement extérieur également en vert.
Huitième coloris de ce modèle sortie cet été, la Puma All-Pro Nitro 2 « EXT-Pro Fluo Green » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 140 euros.
Notre verdict de la Puma All-Pro Nitro 2
Deux ans, c’est une durée de vie très longue pour une paire, mais la All-Pro Nitro a tenu la distance, et ce grâce à ses qualités intrinsèques sur le plan basket avant tout. Puma ne fait que prolonger le plaisir en donnant un petit coup de jeune à une All-Pro Nitro 2 aux sensations toujours aussi bonnes.
Sans surprise, c’est encore du très bon boulot. Le test ne fait d’ailleurs que confirmer tout le bien qu’on pouvait déjà penser de la All-Pro Nitro, qui se démarquait déjà par son équilibre entre confort et dynamisme.
En résumé, cette nouvelle version reprend tout ses points forts, donc pour ceux qui ont aimé la précédente, foncez !