À Detroit, les Lakers perdent leur série mais pas leur élan

La fin de leur série, qui s’est donc stoppée à neuf succès de suite à Detroit, n’a visiblement pas vraiment perturbé les Lakers. Les Californiens se déplaçaient chez le leader de la conférence Est sans Marcus Smart ni Rui Hachimura, mais face à une équipe privée de Cade Cunningham. Sauf que le surprenant Daniss Jenkins, avec ses 30 points et son shoot de la victoire, a eu le dernier mot.

Mais plus que la défaite, les joueurs de JJ Redick veulent retenir le scénario de la partie. Dominés pendant un long moment, les Lakers ont su revenir et s’offrir un « money time » où Luka Doncic a manqué d’adresse dans les vingt dernières secondes, ce qui explique en partie la courte défaite, de trois points.

« On était derrière et on a bataillé pour revenir », veut insister Austin Reaves. « On a fait de vraies bonnes choses et d’autres qu’il faut corriger. On est dans un long road trip et j’ai aimé notre façon de nous battre. »

Une équipe qui ne lâche pas

Même logique chez LeBron James. « On est dur mentalement. Il y a des matches où on est derrière et d’autres où on est devant. Puis l’équipe adversaire accélère et prend les devants. On est alors capable de rester solide et de revenir », se réjouit le joueur le plus capé de l’histoire. « On est un groupe déterminé. Même dans cette rencontre, on était derrière au score face à une très bonne équipe, à l’extérieur. »

Comme ses joueurs, JJ Redick préfère retenir les neuf victoires de suite et la remontée au classement de la conférence Ouest – ils sont passés de la sixième à la troisième place en trois semaines – plutôt que ce revers.

Le coach insiste ainsi sur « la progression qu’on a connue grâce à notre capacité à plier sans rompre. Et ce match en est un nouvel exemple ».

Avec les Pacers, les Nets et les Wizards à venir dans les six prochains jours, les Lakers vont avoir une rampe de lancement parfaite, contre les trois pires équipes de la ligue, pour repartir de l’avant et « finir fort la saison régulière » comme l’espère le coach, qui ajoute qu’il faut la finir « en bonne santé aussi ».