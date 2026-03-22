Expansion NBA : l’enthousiasme des joueurs originaires de Seattle

Qu’ont en commun Paolo Banchero, Dejounte Murray, Kevin Porter Jr. et Jaylen Nowell ? Ils sont tous natifs de Seattle et ils ont le sourire…

La NBA va ainsi soumettre au vote de son Board of Governors, les 24 et 25 mars, l’ouverture formelle du processus d’expansion. Pour possiblement finaliser l’arrivée de deux nouvelles franchises à Las Vegas et à Seattle. De quoi provoquer l’enthousiasme chez les acteurs de la ligue, encore actifs ou non, originaires de la Cité Emeraude.

La star du Magic est née et a grandi dans la ville de l’État de Washington. Il avait cinq ans quand l’équipe des Sonics a été déplacée à Oklahoma City, laissant derrière elle une communauté de fans, qui a grandi avec les exploits de Gary Payton et Shawn Kemp, orpheline.

« Si cela devait arriver, ce serait une expérience dingue, rien que pour moi. Je n’ai jamais pu voir de match NBA à Seattle, donc je ne sais pas à quoi cela ressemble, mais je sais que la ville adore le basket. C’est une grande ville de basket ; même après le départ de la NBA, j’ai évidemment grandi dans cette culture. Tout le monde en parle depuis bientôt dix ans, tout le monde attend leur retour. Alors si la NBA concrétisait cela, je suis certain que la ville serait vraiment en feu », se projette Paolo Banchero interrogé par USA Today.

Le joueur du Magic s’était déjà exprimé en faveur d’un retour de la NBA à Seattle. C’était en 2022, à une époque où cette perspective était encore floue. Aujourd’hui, l’idée de voir la Climate Pledge Arena vibrer à nouveau se précise.

Doug Christie n’a pas oublié 1979

« Avoir la chance d’y jouer un jour, ce serait une expérience incroyable pour moi et ma famille. Donc si cela devait arriver, je serais vraiment impatient », poursuit Paolo Banchero, alors qu’un autre natif de la ville, Gary Payton II, s’était, lui, montré encore plus radical début mars en expliquant qu’il demanderait « probablement son transfert à Seattle » si la ville venait à récupérer les Sonics.

C’est dire l’engouement autour de Seattle et de sa culture basket encore palpable. Autre natif de la ville, Doug Christie partage le même enthousiasme. L’actuel coach des Kings n’a rien oublié du titre de 1979…

« En tant que gosse ayant grandi dans les quartiers défavorisés de Seattle, ce sont probablement les Sonics qui, à bien des égards, m’ont sauvé la vie. Gus Williams, DJ [Dennis Johnson], Jack Sikma et cette équipe de 79 qui a battu les Bullets… D’un coup, vous reprenez espoir. Vous vous dites que votre vie peut avoir une plus grande envergure que ce que vous voyez tous les jours sous vos yeux », formule-t-il ainsi.

Celui-ci décrit les habitants de Seattle comme « de vrais mordus, ils veulent une équipe ». « Tout est déjà en place là-bas. Donc je serais vraiment ravi, sans compter le fait qu’un axe Portland-Seattle, ça fait énormément de sens. Il y a beaucoup d’argent là-bas. Je serais super excité par cette perspective », termine-t-il.