Kevin Durant s’en prend aux « vautours » et aux « cafards » qui le critiquent

Après Russell Westbrook, qui s’en était pris aux journalistes de Sacramento, c’est au tour de Kevin Durant de débuter sa conférence de presse par des questions. Après la belle victoire des Rockets face aux Hawks, l’ailier All-Star n’a pas pu s’empêcher d’ironiser sur les commentaires récents de la presse locale sur ses prestations et celles de ses coéquipiers.

« Comment était le langage corporel ce soir ? C’était bien ? L’ambiance était comment ? », a d’abord demandé Kevin Durant à son auditoire, en référence aux critiques régulières sur son attitude pendant les matchs.

« Aujourd’hui, c’est bien, ça calme tout ça. On peut parler basket »

Auteur de 25 points à 9 sur 15 aux tirs, « KD» a semble-t-il peu apprécié que les journalistes locaux le critiquent après la double défaite face aux Lakers.

« Quand on perd, on devient des cibles faciles. Enfin, moi je deviens une cible facile. Partout où je suis passé, j’ai l’impression que quand on perd, on dit : ‘Regardez le langage corporel de KD. Regardez-le, il ne sourit pas quand on perd’ », a-t-il déclaré. « Mais quand on gagne, qu’on célèbre, qu’on sourit et qu’on prend du plaisir, on n’en parle jamais. »

Evidemment, c’est le lot de chaque sportif d’être critiqué après des défaites, mais ce que Kevin Durant constate, c’est que certains observateurs attendent dans l’ombre que les Rockets enchaînent les défaites pour sortir du bois.

« Beaucoup regardent nos matchs juste pour critiquer. Deux défaites de suite, et les vautours sortent… Pour éviter ça, il faut gagner des matchs, être soudés… ça fera taire le bruit », conclut-il. « Mais je les vois ressortir du sous-sol, des murs, du grenier. Ils sortent des fissures et des recoins. Ils sont comme des cafards… Aujourd’hui, c’est bien, ça calme tout ça. On peut parler basket. Mais dès qu’on perd, tout repart. »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 66 36:25 51.7 40.5 88.3 0.5 4.9 5.5 4.5 1.9 0.9 3.2 0.9 25.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.