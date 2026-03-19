Kevin Durant encore perturbé par les Lakers

Pour la deuxième fois en trois jours, les Rockets retrouvaient les Lakers. Et comme lors de la première manche, remportée par Los Angeles, Kevin Durant a longtemps peiné à trouver son rythme.

Déjà limité à 18 points lors du précédent affrontement, avec en prime sept ballons perdus, l’ailier de Houston a de nouveau été ciblé par le plan défensif des Californiens. Les Lakers ont multiplié les prises à deux pour l’empêcher de s’installer, le forçant à lâcher la balle rapidement pour l’empêcher de se rendre dans ses zones préférentielles.

Et la recette a d’abord fonctionné. En première période, Kevin Durant n’a inscrit qu’un seul tir en trois tentatives et a perdu deux ballons, sans jamais trouver son rythme.

Au retour des vestiaires, Houston a toutefois ajusté son approche. Davantage utilisé sans ballon, KD a pu être servi dans de meilleures conditions et attaquer avant que les prises à deux ne se mettent en place. Résultat : 13 points dans le seul troisième quart-temps !

« À chaque fois qu’il a reçu le ballon sur les ‘horns flash’ (alors qu’il était placé en tête de raquette avec Alperen Sengun en début de système), il a joué vite pour empêcher les prises à deux d’arriver », a noté JJ Redick. « Il a réussi à trouver ses spots, provoquer des fautes et rentrer des tirs. »

Un coup de chaud avant de s’éteindre à nouveau

Ime Udoka a également salué le troisième quart-temps de Kevin Durant : « Il a su s’échapper des prises à deux avec davantage d’actions sans ballon. Il a pu recevoir certaines passes ou jouer un rôle de leurre. Quand ils venaient aider, il a pu réaliser de bonnes passes. Il a été plus agressif, et il n’a pas attendu la prise à deux. »

Ce réveil n’a pourtant pas duré. Après son coup de chaud du troisième quart-temps, Kevin Durant s’est montré beaucoup plus discret dans les douze dernières minutes, avec seulement deux tirs tentés.

Houston a ainsi fini par céder et les Rockets ont encaissé 35 points dans le dernier quart-temps, n’ayant jamais trouvé la solution pour freiner Luka Doncic, auteur de 40 points, ni LeBron James, ultra-efficace avec 30 points à 13/14 au tir. Malgré cette fin de match frustrante, Kevin Durant n’a toutefois pas voulu faire de son faible volume de tirs dans le « money-time » l’explication principale de la défaite.

« Nous avions cinq autres joueurs à plus de dix tirs, et ils ont été plutôt efficaces », a-t-il rappelé. « Je ne pense pas que le fait que je n’aie tenté que deux tirs dans le quatrième quart-temps soit vraiment le sujet. Dans cette période, eux ont mis leurs tirs et pas nous. Je ne pense pas que mes deux tirs tentés nous aient coûté le match. »

Car au final, si les Lakers ont encore réussi à gêner Kevin Durant par séquences, la défaite de Houston s’explique surtout par l’incapacité des Rockets à contenir l’attaque adverse dans le dernier quart-temps.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 65 36:30 51.6 40.2 88.5 0.6 5.0 5.5 4.4 1.9 0.8 3.2 0.9 25.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.