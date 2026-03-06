Russell Westbrook règle ses comptes avec la presse de Sacramento

« Comment ça va, Russ ? » Le journaliste qui a posé la première question à Russell Westbrook ne s’attendait sans doute pas à ce qui allait suivre. Car l’ancien MVP a ensuite pris le contrôle de la salle de presse pour interroger les « beatwriters » présents, à tour de rôle, sur leur couverture de la saison des Kings !

Petit extrait du début de la conférence de presse…

Russell Westbrook : On va aller sur le terrain et se battre. C’est notre métier. On est des professionnels, on joue. C’est tout. Mais vous, vous en pensez quoi ? Vous avez beaucoup de réponses, vous parlez tout le temps.

Journaliste : Moi, je n’ai pas de réponse.

Russell Westbrook : C’est intéressant. Personne n’a de réponse ? Pourtant, vous avez beaucoup d’opinions sur ce qu’on fait. Alors, qu’est-ce que vous en pensez ? Vous faites beaucoup d’affirmations très générales sans avoir de contexte. D’où vient votre contexte ? Vous êtes à l’entraînement ?

Journaliste : Non.

Russell Westbrook : Vous êtes à nos séances vidéo ?

Journaliste : Non.

Russell Westbrook : Vous êtes autour de l’équipe au quotidien, dans la salle ?

L’échange tendu se poursuit ainsi de longues minutes, sans que Russell Westbrook n’explique ce qui l’a tant mis en colère. Entre les lignes, on comprend tout de même que le vétéran n’a pas aimé des déclarations de certains journalistes locaux, qui ont indiqué que la franchise « tankait » clairement sur cette fin de saison.

Les jeunes joueurs perturbés ?

Avec le pire bilan actuel de NBA (14 victoires – 50 défaites) et plusieurs titulaires (Zach LaVine, Domantas Sabonis, De’Andre Hunter…) dont la saison est finie suite à des opérations, tout porte en effet à croire que Sacramento ne vise plus que la « lottery ». Mais pour Russell Westbrook, ce récit pèse sur le groupe de Doug Christie.

« Ce que je n’aime pas, c’est que ça fait longtemps que je suis dans cette ligue. J’ai connu beaucoup d’organisations, beaucoup de médias, beaucoup de journalistes qui suivent les équipes au quotidien. Et nous avons beaucoup de jeunes dans cette équipe. Beaucoup de gars qui ne savent pas encore vraiment comment tout cela fonctionne, ni ce qui se passe autour d’eux, que ce soit du côté du coaching ou des joueurs » continue-t-il. « Votre travail, c’est de parler du match, de ce qui se passe dans le match, pas d’alimenter tout un tas de choses inexactes autour de l’équipe. Et c’est ça qui me pose problème. »

D’où cette mise au point.

« J’ai déjà eu des histoires avec les médias, ce n’est pas nouveau », conclut-il d’ailleurs. « Mais en tant que leader de cette équipe, c’est mon rôle de prendre la parole pour les gars du vestiaire. On en parle entre nous. Ils voient ces choses, moi aussi je les vois, je les entends à cause des commentaires que vous faites. Vous avez des gars qui commencent à penser à tout un tas de choses parasites qui n’ont rien à voir avec le jeu. Et vous faites de faux commentaires sur notre équipe et sur ce qu’on construit ici. Et ça, je ne l’apprécie pas. »

