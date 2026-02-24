Grâce à Russell Westbrook, les Kings gagnent enfin un match !

Les Kings ont mis fin à une série noire historique lundi soir en s’imposant 123-114 sur le parquet de Memphis. Les Kings restaient sur 16 défaites consécutives, la plus longue période de disette de l’histoire de la franchise, et ils n’avaient plus gagné à l’extérieur depuis le 6 décembre 2025.

Entre deux formations déjà tournées vers la Draft, la rencontre a démarré sur un rythme offensif élevé avec Maxime Raynaud pour marquer près du cercle, et Russell Westbrook à mi-distance (8-2). Dans une rencontre pour du beurre, les deux coaches font tourner, et ça permet de découvrir l’énergique Daeqwon Plowden côté Sacramento, et Rayan Rupert sous ses nouvelles couleurs. Plus grands et plus costauds, les Kings sont devant après douze minutes : 33-25.

Avec Scotty Pippen Jr. à la manoeuvre, et toujours Rupert à la finition, les Grizzlies se rapprochent à plusieurs reprises, mais sans jamais passer devant. La faute à DeMar DeRozan, mais aussi un monstrueux Precious Achiuwa, qui a déjà son double-double en poche à la pause. Les Kings mènent 63-61 à la pause dans un match d’adresse.

Un 10-0 pour se mettre à l’abri

Au retour des vestiaires, par l’intermédiaire de Jaylen Wells et Olivier-Prosper Maxence, les Grizzlies ont brièvement pris les commandes en début de troisième quart-temps (65-63). Mais les Kings ont immédiatement répliqué par un run (18-6) pour reprendre le contrôle et créer le premier écart significatif du match (84-74). Un retard vite comblé par les Grizzlies avec Javon Small et Rayan Rupert pour maintenir les Grizzlies à flot. C’est aussi l’ocassion de constater que Killian Hayes n’a pas changé : il est maladroit, mais son sens de la passe est intact. A l’entame du dernier quart-temps, les Kings mènent 92-89.

Pour se mettre à l’abri, Sacramento signe alors un 10-0 pour porter l’écart à +13 (104-91). Russell Westbrook est de tous les bons coups, et Malik Monk trouve enfin de la cible. Auteur de 10 de ses 19 points dans le 4e quart-temps, Plowden prend le relais, et les Kings maitrisent leur sujet jusqu’au bout. Meilleurs joueurs des Kings, le duo Westbrook-Achiuwa se charge de sceller la victoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Fin de série. Après 16 défaites de suite, les Kings ont enfin gagné un match ! On peut compter sur le professionnalisme de DeMar DeRozan et de Russell Westbrook pour jouer sérieusement. A leurs côtés, Maxime Raynaud (10 points, 13 rebonds) a pesé sous les panneaux avec Precious Achiuwa (22 points, 12 rebonds).

Memphis coule. C’est la 12e défaite en 15 matches pour les Grizzlies qui ont définitivement dit adieu à la course au »play-in”. Il faut dire que Memphis est plus que diminué, privé de l’essentiel de sa rotation : Ja Morant, Kentavious Caldwell-Pope, Cedric Coward, Santi Aldama, Zach Edey, Brandon Clarke, Ty Jerome…

Deux Français sous leurs nouvelles couleurs. Signés tous les deux pour 10 jours, Rayan Rupert et Killian Hayes ont eu l’occasion de se montrer. Le premier cumule 10 points et 9 rebonds, et il a apporté de l’enthousiasme en compagnie du rookie Javon Small. Pour sa part, Hayes a fait du Hayes : 0 sur 4 aux tirs, 5 fautes mais 4 passes en 11 minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.