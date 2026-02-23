Rayan Rupert relancé par les Grizzlies

C’est déjà l’heure du rebond pour Rayan Rupert. En effet, les Grizzlies ont annoncé la signature du Français par le biais d’un premier contrat de dix jours, comme Killian Hayes aux Kings.

Une belle opportunité pour lui, qui venait d’être coupé par les Blazers pour faire de la place à son compatriote, Sidy Cissoko. Il ne devra en revanche pas traîner pour se montrer, car Memphis aura ensuite le choix entre lui offrir un second contrat de dix jours ou le libérer.

Drafté en 2023 (43e position), Rayan Rupert n’a finalement jamais réussi à s’imposer à Portland, ni sous les ordres de Chauncey Billups ni sous ceux de Tiago Splitter, et il ne tournait qu’à 2.9 points et 1.8 rebond de moyenne (en 12 minutes et 48 matches) cette saison. Il découvrira dans le Tennessee la deuxième équipe de sa carrière NBA.

Rayan Rupert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 39 16:14 33.5 35.9 76.0 0.6 1.7 2.4 1.6 1.4 0.3 0.8 0.1 4.0 2024-25 POR 52 8:51 40.8 27.1 76.7 0.5 0.8 1.3 0.5 0.7 0.3 0.6 0.1 3.0 2025-26 POR 48 12:01 36.1 31.0 64.3 0.5 1.3 1.8 0.7 1.3 0.6 0.6 0.0 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.