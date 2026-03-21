Steve Kerr garde un œil très attentif sur Jonathan Kuminga

On parie que Jonathan Kuminga va avoir très envie de briller dans la nuit de samedi à dimanche. Ses Hawks accueillent son ancienne équipe, les Warriors, pour la première rencontre entre les deux formations depuis que l’ailier a été transféré en Géorgie contre Kristaps Porzingis.

Les retrouvailles avec son ancien joueur ? « Pour être honnête, je n’y ai pas beaucoup réfléchi parce qu’on essaie de gagner un foutu match. Mais je peux vous dire que tout le monde apprécie JK. Tous les membres de l’équipe lui veulent du bien. Je lui veux du bien », affiche Steve Kerr à The Athletic.

Le coach des Warriors, dont l’équipe, seulement 10e à l’Ouest avec sept défaites en huit matchs, avait déjà tenu un discours similaire au moment du transfert. Là où les Hawks, indépendamment de l’arrivée de Jonathan Kuminga, affichent une excellente forme avec 11 succès en 12 matches.

Ce changement d’environnement semble avoir redonné le sourire à l’ailier, qui ne pouvait plus s’accorder entre ses ambitions personnelles et la posture des Warriors. Ces derniers espéraient que Jonathan Kuminga deviendrait un joueur fiable dans leur quête d’un cinquième titre sous l’ère Stephen Curry. Jonathan Kuminga, lui, voulait devenir la star qu’il a toujours pensé pouvoir être.

« Cela fait partie de la NBA moderne. On récupère des gars qui manquent tellement d’expérience. Pour JK, l’idéal en arrivant dans la ligue aurait été de tomber dans une équipe de bas de tableau. Au lieu de ça, il est arrivé chez un prétendant au titre. Pour progresser dans cette ligue, il faut jouer 30 ou 35 minutes chaque soir, faire des erreurs, apprendre de ses fautes et grandir loin des projecteurs », juge son ancien coach.

Le déclic dont il avait besoin ?

Steve Kerr estime que son ancien joueur « n’a pu faire aucune de ces choses ici ». « C’est pourquoi j’espère vraiment que ce changement d’air sera le déclic dont il avait besoin », poursuit le coach, qui avoue consulter encore les feuilles de stats pour voir comment s’en sort son ancien joueur.

À cause de plusieurs passages à l’infirmerie, le 7e choix de la Draft 2021 a encore du mal à se stabiliser. Mais l’ailier, qui tourne à un peu moins de 15 points de moyenne comme remplaçant, a pu montrer à nouveau des flashs de son potentiel. Les semaines prochaines diront à quel point les Hawks comptent s’appuyer sur lui. Autant de constats qui s’appliqueraient aussi bien à la contrepartie obtenue par les Warriors, Kristaps Porzingis, très incertain pour les retrouvailles de ce soir.

« C’était un bon (échange). Les deux sont très talentueux. En NBA, tout est une question de circonstances. Les joueurs ont besoin du bon environnement pour s’épanouir. Ce transfert faisait sens car ce n’était pas le bon cadre pour JK. On voit tout de suite que Kristaps a un rôle très clair ici, quelque chose dont nous avions besoin depuis des années. On a hâte de l’associer à Steph », lâche Steve Kerr.

Ainsi qu’à Jimmy Butler, le grand absent de la fin de saison des Warriors. Celui-ci suit aussi encore avec attention son ancien protégé à Golden State. « Je trouve qu’il se débrouille bien. Il a le sourire, il joue à un niveau élevé. C’est ce que tout le monde attend de lui, qu’ils soient dans son équipe ou ici. On veut qu’il montre le meilleur de lui-même », lâche Jimmy Butler.

Les Warriors n’ont pas été en mesure de la faire émerger de façon constante. Steve Kerr dit prendre sa « part de responsabilité là-dedans », avant de conclure : « Au bout du compte, j’espère qu’il trouvera sa voie et fera une grande carrière, parce que c’est vraiment un bon gars. »

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 ATL 6 22:40 56.6 58.3 71.0 2.2 5.3 7.5 2.7 1.5 1.0 2.2 0.2 14.8 2025-26 GS 20 23:48 45.4 32.1 74.2 1.5 4.4 5.9 2.5 1.7 0.4 2.3 0.3 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.