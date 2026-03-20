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Reverra-t-on Michael Porter Jr. cette saison ?

Publié le 20/03/2026 à 11:43 Twitter Facebook

Reverra-t-on Michael Porter Jr. avec les Nets cette saison ? Rien n’est moins sûr, alors qu’il traîne une blessure aux ischio-jambiers.

Michael Porter Jr.À Brooklyn, il y a des chances pour que la saison de Michael Porter Jr. soit déjà terminée. En effet, rien n’est encore officiel, mais il sera absent au moins deux semaines pour son élongation à l’ischio-jambier gauche et cette absence pourrait même s’élever à trois semaines. Sachant qu’il a raté les quatre dernières sorties de son équipe.

En clair, « MPJ » ne reviendra donc pas avant le mois d’avril et, comme la saison régulière se finit le 12, et que les Nets cherchent – malgré lui… – à perdre le plus de matchs en vue de la prochaine Draft, on a du mal à voir la franchise new-yorkaise précipiter son retour à la compétition.

Cela viendrait conclure la saison de Michael Porter Jr. Sa première avec Brooklyn, après en avoir disputé six avec Denver, mais surtout la plus productive de sa carrière, avec 24.2 points, 7.1 rebonds, 3 passes et 1.1 interception de moyenne sur une cinquantaine de matchs. Le tout à 46% au shoot (dont 36% à 3-points) et 86% aux lancers-francs.

Sous contrat jusqu’en 2027, même s’il n’est que partiellement garanti pour l’exercice 2026/27, l’ailier était passé près du All-Star Game et son nom était revenu dans pas mal de rumeurs en marge de la « trade deadline ».

Michael Porter Jr. Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2019-20 DEN 55 16:25 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3
2020-21 DEN 61 31:21 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.1 2.1 0.7 1.3 0.9 19.0
2021-22 DEN 9 29:27 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9
2022-23 DEN 62 29:00 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.0 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4
2023-24 DEN 81 31:40 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7
2024-25 DEN 77 33:41 50.4 39.5 76.8 1.8 5.2 7.0 2.1 2.0 0.6 1.4 0.5 18.2
2025-26 BKN 52 32:29 46.3 36.3 85.9 1.3 5.7 7.1 3.0 2.2 1.1 2.3 0.3 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Redactor Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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