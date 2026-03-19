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Assurés de jouer le « play-in », les Warriors cherchent à se remotiver

Publié le 19/03/2026 à 9:16 Twitter Facebook

NBA – En perte de vitesse depuis l’absence de Stephen Curry, Steve Kerr souhaite que ses joueurs retrouvent des couleurs pour tenter un « run » sur la fin de la saison.

stephen currySans Stephen Curry, les Warriors ont essuyé un lourd revers sur le parquet des Celtics (120-99). Une nouvelle défaite qui repousse les hommes de Steve Kerr à la dixième place de la Conférence Ouest, derrière les Blazers, passés 9e.

Cette nuit, Stephen Curry a raté son 19e match de suite, et en son absence, Golden State n’a gagné que 6 matches pour 13 défaites ! La bonne nouvelle, c’est que selon Shams Charania, le meneur All-Star pourrait revenir avant la fin du mois de mars. Toutefois, Steve Kerr ne souhaite pas attendre le retour de sa superstar pour voir ses troupes relever la tête.

« La concentration, cela ne repose pas uniquement sur l’aspect mental, il y a également une dimension intellectuelle. À quel point êtes-vous prêt ? Êtes-vous confiants ? À quel point êtes-vous soudés ? », s’interroge le tacticien des Warriors. « C’est facile de baisser la tête quand vous êtes dans les cordes et de se laisser abattre, mais nous devons continuer à nous battre. »

Après la défaite face aux Celtics, Gui Santos a mis des mots sur ce qui était évident : « Nous savons que cela n’a pas d’importance si nous gagnons ou perdons 13 matchs, nous allons jouer le play-in ». Si mathématiquement rien n’est scellé, les Warriors (33-36) ont une belle avance sur les Grizzlies (24-44), 11e, tandis que la sixième place actuellement occupée par les Nuggets (42-28) semble hors de portée.

La huitième place dans le viseur

Désormais, les hommes de Steve Kerr ont un nouvel objectif : la huitième place actuellement occupée par les Clippers (34 victoires – 35 défaites). L’équipe de Los Angeles est sur une série de trois défaites consécutives et ne compte qu’une victoire de plus que son voisin californien.

Les deux formations croiseront le fer lors du dernier soir de la saison régulière. D’ici là, Steve Kerr espère que son équipe pourra corriger le tir avant la fin du « road trip » en cours.

« Je dis aux joueurs que nous devons trouver des automatismes et être prêts quand nous allons récupérer des gars », explique Steve Kerr. « Ainsi, nous aurons une force de frappe qui s’appuiera sur de bons fondamentaux. Je pense qu’il y a beaucoup de points sur lesquels nous pouvons nous améliorer, mais nous devons aussi travailler sur notre confiance, notre état d’esprit et notre énergie. »

Il reste trois matchs aux Warriors avant de retrouver le Chase Center, dont un déplacement à Detroit ce vendredi suivi d’une rencontre à Atlanta, en « back-to-back », face à des Hawks en pleine forme.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Stephen Curry 39 31:20 46.8 39.1 93.1 0.4 3.1 3.5 4.8 2.8 1.1 0.4 1.9 27.2
Jimmy Butler Iii 38 31:06 51.9 37.6 86.4 2.3 3.2 5.6 4.9 1.6 1.4 0.2 1.2 20.0
Kristaps Porziņģis 5 21:36 45.9 29.2 86.2 1.0 2.8 3.8 2.8 1.6 0.8 2.0 2.2 17.6
De'anthony Melton 37 22:47 42.5 29.8 82.8 0.7 2.4 3.1 2.4 1.7 1.6 0.4 2.2 13.4
Brandin Podziemski 68 28:09 44.7 36.9 75.6 0.9 4.3 5.2 3.8 1.6 1.1 0.2 1.8 13.0
Jonathan Kuminga 20 23:48 45.4 32.1 74.2 1.5 4.4 5.9 2.5 2.3 0.4 0.3 1.7 12.1
Moses Moody 59 25:32 44.1 40.2 77.1 0.8 2.5 3.3 1.6 0.9 0.9 0.5 2.0 11.9
Draymond Green 55 27:08 41.5 32.8 69.8 0.8 4.8 5.6 5.3 2.6 0.8 0.6 2.9 8.5
Al Horford 43 21:42 42.4 36.0 84.6 1.0 4.0 5.0 2.6 1.0 0.7 1.2 1.2 8.3
Gui Santos 57 18:47 50.6 36.2 68.6 1.1 2.6 3.7 2.1 1.3 0.8 0.4 1.9 8.1
Buddy Hield 44 17:27 43.3 34.4 79.4 0.6 1.9 2.5 1.5 1.0 0.8 0.2 1.3 8.0
Quinten Post 64 17:30 43.9 33.3 80.5 1.0 3.0 4.0 1.4 0.9 0.4 0.5 1.9 7.8
Lj Cryer 9 12:53 44.2 41.7 90.9 0.3 1.3 1.7 0.6 0.3 0.1 0.0 1.3 7.0
Seth Curry 4 12:45 58.8 57.1 100.0 0.8 0.8 1.5 1.8 0.0 0.5 0.0 0.8 6.8
Will Richard 58 20:05 46.3 33.3 84.3 1.0 1.6 2.6 1.4 0.8 1.2 0.1 1.9 6.7
Gary Payton Ii 61 14:31 54.5 30.6 63.0 1.3 2.1 3.4 1.6 0.9 0.8 0.3 1.7 6.6
Pat Spencer 52 17:24 42.0 37.0 78.3 0.7 1.5 2.3 3.5 1.2 0.7 0.1 1.2 6.6
Nate Williams 8 12:38 44.7 38.5 88.9 1.4 0.3 1.6 0.8 0.8 0.3 0.0 1.6 5.9
Trayce Jackson-davis 36 11:25 58.8 100.0 55.8 1.3 1.8 3.1 0.9 0.5 0.4 0.5 1.1 4.2
Malevy Leons 15 9:04 42.1 16.7 75.0 1.3 0.9 2.2 0.6 0.3 0.4 0.4 1.2 2.7
ömer Yurtseven 2 7:30 0.0 0.0 100.0 0.5 1.5 2.0 0.5 0.5 0.0 0.0 1.5 1.0

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Thibault Mairesse
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