Assurés de jouer le « play-in », les Warriors cherchent à se remotiver

Sans Stephen Curry, les Warriors ont essuyé un lourd revers sur le parquet des Celtics (120-99). Une nouvelle défaite qui repousse les hommes de Steve Kerr à la dixième place de la Conférence Ouest, derrière les Blazers, passés 9e.

Cette nuit, Stephen Curry a raté son 19e match de suite, et en son absence, Golden State n’a gagné que 6 matches pour 13 défaites ! La bonne nouvelle, c’est que selon Shams Charania, le meneur All-Star pourrait revenir avant la fin du mois de mars. Toutefois, Steve Kerr ne souhaite pas attendre le retour de sa superstar pour voir ses troupes relever la tête.

« La concentration, cela ne repose pas uniquement sur l’aspect mental, il y a également une dimension intellectuelle. À quel point êtes-vous prêt ? Êtes-vous confiants ? À quel point êtes-vous soudés ? », s’interroge le tacticien des Warriors. « C’est facile de baisser la tête quand vous êtes dans les cordes et de se laisser abattre, mais nous devons continuer à nous battre. »

Après la défaite face aux Celtics, Gui Santos a mis des mots sur ce qui était évident : « Nous savons que cela n’a pas d’importance si nous gagnons ou perdons 13 matchs, nous allons jouer le play-in ». Si mathématiquement rien n’est scellé, les Warriors (33-36) ont une belle avance sur les Grizzlies (24-44), 11e, tandis que la sixième place actuellement occupée par les Nuggets (42-28) semble hors de portée.

La huitième place dans le viseur

Désormais, les hommes de Steve Kerr ont un nouvel objectif : la huitième place actuellement occupée par les Clippers (34 victoires – 35 défaites). L’équipe de Los Angeles est sur une série de trois défaites consécutives et ne compte qu’une victoire de plus que son voisin californien.

Les deux formations croiseront le fer lors du dernier soir de la saison régulière. D’ici là, Steve Kerr espère que son équipe pourra corriger le tir avant la fin du « road trip » en cours.

« Je dis aux joueurs que nous devons trouver des automatismes et être prêts quand nous allons récupérer des gars », explique Steve Kerr. « Ainsi, nous aurons une force de frappe qui s’appuiera sur de bons fondamentaux. Je pense qu’il y a beaucoup de points sur lesquels nous pouvons nous améliorer, mais nous devons aussi travailler sur notre confiance, notre état d’esprit et notre énergie. »

Il reste trois matchs aux Warriors avant de retrouver le Chase Center, dont un déplacement à Detroit ce vendredi suivi d’une rencontre à Atlanta, en « back-to-back », face à des Hawks en pleine forme.