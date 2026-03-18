Après la frustration, Deandre Ayton s’amuse enfin aux Lakers

Depuis une semaine, Deandre Ayton enchaîne les bonnes performances. Il tourne en effet à 13.3 points et 10.5 rebonds de moyenne à 66% de réussite au shoot, en 31 minutes. Dernier exemple en date : sa prestation dans la victoire à Houston, avec 7 points et 11 rebonds en 27 minutes. L’ancien des Suns a certes moins joué que précédemment, mais il a eu de l’impact avec un +/- de +11.

« En général, quand je suis assis aussi longtemps, je me dis que c’est fini », raconte-t-il sur ses douze minutes jouées en seconde période. « On se dit qu’on n’est pas sur le banc par hasard. Mais dernièrement, on me dit plutôt que je suis bon. Je suis totalement impliqué, à 110%. J’espère qu’on voit le travail que je fais. »

Qu’il semble loin le malaise ressenti fin février, quand Deandre Ayton regrettait de voir JJ Redick tenter de l’utiliser comme Clint Capela. Et comme son impact défensif et ses efforts n’étaient pas toujours au rendez-vous, son coach lui préférait parfois Jaxson Hayes.

Visiblement, il a enfin accepté d’être un joueur de devoir derrière Luka Doncic, LeBron James et Austin Reaves. Ne pas être sur le devant de la scène, ne pas shooter beaucoup ne voulant pas dire pour autant qu’il est inutile.

« J’ai rayé ça, je l’ai supprimé. Quand on parle de points, on n’a pas besoin de ça », analyse-t-il, quand il évoque ses volontés offensives face à ce que son coach attend de lui. « On a besoin que je mette toute mon énergie offensive au service de la défense. Je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit que je n’étais pas le personnage principal, que je n’avais pas besoin d’être le personnage principal dans cette équipe. Je suis venu ici pour être celui qui fait des efforts, qui prend des rebonds, qui court. Et, pour dire la vérité, je m’amuse comme ça. »

Prendre conscience du rôle positif qu’il peut jouer

Au fond, Deandre Ayton est sans doute la clé de la saison des Californiens. S’il est à l’aise et efficace dans son rôle, à la Clint Capela, il peut changer beaucoup de choses, en apportant ce que les Lakers n’avaient pas la saison passée – à l’instar de l’impact de Marcus Smart à l’extérieur. Il en a pris conscience récemment.

« JJ Redick nous a fait comprendre que c’est une ambiance de playoffs et qu’on se bat pour une place en playoffs. On voit que LeBron et Luka sont à fond. Tout le monde l’est et j’en ai simplement marre d’être le laissé-pour-compte », admet le pivot. « Je l’ai dit récemment aux médias : je ne fais que rattraper enfin mon retard. L’équipe a toujours été là, c’était simplement moi et mon problème. »

Et pour les Lakers, Deandre Ayton est bien plus précieux quand il apporte des solutions, comme récemment, que quand il pose des problèmes. Et c’est aussi vrai pour le principal concerné, qui veut retrouver le « plaisir » de jouer. « Ça me touche que l’équipe me fasse confiance. Je ne veux pas trahir cette confiance. C’est ça qui me motive et fait que je me ronge les ongles d’impatience à l’idée de revenir sur le terrain. »

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 71 30:45 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHO 38 32:32 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHO 69 30:39 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.4 2021-22 PHO 58 29:32 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.4 2.4 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHO 67 30:22 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 2023-24 POR 55 32:26 57.0 10.0 82.3 3.2 7.9 11.1 1.6 2.0 1.0 1.8 0.8 16.7 2024-25 POR 40 30:09 56.6 18.8 66.7 3.1 7.1 10.2 1.6 2.2 0.8 1.7 1.0 14.4 2025-26 LAL 59 27:26 66.7 62.0 2.6 5.8 8.4 0.9 2.3 0.6 1.2 0.9 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.