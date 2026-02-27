Deandre Ayton, le malaise du « role player » ?

Drôle de retour à Phoenix pour Deandre Ayton. En amont de la rencontre, ESPN avait ainsi publié un article résumant la difficile équation pour le pivot, les Lakers lui demandant de faire le sale boulot pour Luka Doncic, LeBron James et Austin Reaves. L’ancien premier choix de la Draft essaie… mais ça ne va pas sans frustration.

« Ils essaient de faire de moi Clint Capela » aurait ainsi crié le Bahaméen en allant à la douche, alors que les journalistes encore présents dans le vestiaire pouvaient l’entendre. « Je ne suis pas Clint Capela ! »

« Il pourrait certainement faire mieux, comme nous tous »

En clair, Los Angeles voudrait qu’il se contente d’éloigner les adversaires du cercle en défense, tout en remontant rapidement le terrain pour finir des contre-attaques, ou à défaut de poser des écrans pour les porteurs du ballon afin de finir au alley-oop sur jeu placé. Un rôle certes limité, à la Clint Capela, mais utile.

Un rôle dans lequel il a logiquement du mal à se glisser, alors qu’il ne fait baisser le pourcentage de réussite des adversaires (DFG%) près du cercle que de 3.4 points de pourcentage, ce qui le place en 32e position (sur 44) parmi les pivots ayant joué plus de 45 matchs cette saison, entre Alperen Sengun et Karl-Anthony Towns.

« Il s’en sort plutôt bien », assurait Marcus Smart cette semaine. « Il pourrait certainement faire mieux, comme nous tous. Mais ce que j’apprécie chez lui, c’est qu’il en est conscient et qu’il travaille dur. Nous essayons tous de comprendre les choses, c’est nouveau pour tout le monde. Il fait de son mieux, mais il comprend qu’il doit passer à la vitesse supérieure, et nous allons essayer de l’y aider. Il sait qu’il doit aussi faire sa part. »

Problème ? La rencontre à Phoenix a bien mis en lumière les limites de Deandre Ayton dans son rôle aux Lakers.

On l’a ainsi vu plusieurs fois en discussion avec Marcus Smart, en attaque comme en défense, alors qu’il avait du mal à se placer ou à faire l’effort supplémentaire pour gêner une équipe des Suns qui était très au large.

« Ce soir, il est probablement plus mauvais que Clint Capela »

Résultat : il a terminé le match avec seulement 2 points au compteur, à 1/3 au tir, et un terrible +/- de -24 en 22 minutes sur le parquet. JJ Redick s’est notamment passé de lui pendant quasiment tout le quartième quart-temps, ce qui devient une habitude pour l’entraîneur, qui préfère miser sur du « small ball » quand les choses se tendent.

« Ce soir, il est probablement plus mauvais que Clint Capela » n’a pas pu s’empêcher d’ironiser Eddie Johnson, qui commentait la rencontre pour la TV des Suns.

Attention tout de même à ne pas faire de Deandre Ayton la source de tous les maux des Lakers. Certes, son impact est aléatoire, et souvent décevant, mais il faut rappeler qu’il n’est finalement qu’une rustine à bas coût pour un club en quête d’un pivot d’impact pour aider Luka Doncic, mais qui n’a pas la flexibilité financière pour l’attirer.

Les profils à la Clint Capela, capables de défendre le cercle avec efficacité tout en sachant poser des bons écrans et finir le pick-and-roll, coûtent cher. Et il n’est pas si facile d’en devenir un…

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 71 30:45 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHO 38 32:32 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHO 69 30:39 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.4 2021-22 PHO 58 29:32 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.4 2.4 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHO 67 30:22 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 2023-24 POR 55 32:26 57.0 10.0 82.3 3.2 7.9 11.1 1.6 2.0 1.0 1.8 0.8 16.7 2024-25 POR 40 30:09 56.6 18.8 66.7 3.1 7.1 10.2 1.6 2.2 0.8 1.7 1.0 14.4 2025-26 LAL 50 28:07 66.5 67.8 2.5 5.9 8.4 0.9 2.3 0.6 1.3 0.9 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.