Russell Westbrook dans le Top 5 des meilleurs passeurs de l’histoire

Après la rencontre face aux Bulls, et son 208e triple-double en carrière, on savait que Russell Westbrook n’aurait besoin que d’une rencontre pour doubler Mark Jackson et Steve Nash au classement des meilleurs passeurs de l’histoire. Septième passeur de la NBA avant la réception des Spurs, le roi du triple-double a profité de la soirée pour gravir deux échelons, et carrément prendre place dans le le Top 5.

Auteur de 10 passes, le meneur des Kings atteint la marque des 10 343 passes décisives en carrière, et il va sans doute s’en arrêter à cette 5e place puisque ceux qui le devancent sont très, très loin…

1. John Stockton : 15 806 passes

2. Chris Paul : 12 552

3. Jason Kidd : 12 091

4. LeBron James : 11 909

5. Russell Westbrook : 10 343

« C’est vraiment particulier et je suis toujours reconnaissant de pouvoir jouer et d’avoir l’opportunité de faire certaines choses. Je me sens simplement reconnaissant et privilégié de pouvoir faire ça » a-t-il réagi.

Maxime Raynaud « admire énormément » Russell Westbrook

Avec 15.4 points, 6.6 passes et 5.5 rebonds de moyenne cette saison, Russell Westbrook reste efficace à 37 ans, même si les Kings vivent un énième saison galère. Au moins, son énergie et sa personnalité ont un impact sur les rookies, et notamment Maxime Raynaud.

« Ça demande énormément de choses : du talent, de la longévité, du travail. Et surtout une constance sur toute une carrière » confie le Français. « Quand tu vois à quel point il est aussi un bon scoreur et rebondeur pour son poste, c’est incroyable qu’il soit à ce niveau-là à la passe. Je l’ai déjà dit plusieurs fois : c’est quelqu’un que j’admire énormément. C’est une personne incroyable, un des meilleurs vétérans que je pouvais espérer avoir. »

Même admiration chez Nique Clifford. « Franchement, ça ne paraît même pas réel… C’est spécial de faire partie de ça. On fait vraiment partie de l’histoire. Il construit son héritage, il montre sa grandeur chaque soir, il bat des records, lui et DeMar (DeRozan). Donc pour nous, on ne peut pas prendre ça à la légère. C’est incroyable d’être entouré de joueurs de niveau Hall of Fame comme lui. C’est vraiment spécial de pouvoir observer ça. »

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 32:32 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34:18 41.8 22.1 78.0 1.7 3.1 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 OKC 82 34:43 44.2 33.0 84.2 1.5 3.1 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 OKC 66 35:19 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 OKC 82 34:53 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 30:42 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.8 0.2 21.8 2014-15 OKC 67 34:21 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.7 2.1 4.4 0.2 28.1 2015-16 OKC 80 34:22 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.3 23.5 2016-17 OKC 81 36:01 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.3 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 OKC 80 36:26 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.3 2.5 1.8 4.8 0.3 25.4 2018-19 OKC 73 36:02 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 1.9 4.5 0.5 22.9 2019-20 HOU 57 35:57 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.2 2020-21 WAS 65 36:27 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34:20 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 LAC 21 30:14 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2022-23 LAL 52 28:40 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2023-24 LAC 68 22:29 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 2024-25 DEN 75 27:54 44.9 32.3 66.1 1.4 3.6 4.9 6.1 2.5 1.4 3.2 0.5 13.3 2025-26 SAC 63 28:59 42.7 33.8 70.4 1.3 4.2 5.5 6.6 2.3 1.3 3.3 0.2 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.