Le MVP de la nuit | Le triple-double parfait de Russell Westbrook

Quelques jours après s’en être pris à la presse de Sacramento, Russell Westbrook a répondu sur le terrain en signant son 208e triple-double en carrière ! Face à des Bulls déjà en congés, le meneur All-Star signe son 4e triple-double de la saison avec 23 points, 12 passes et 11 rebonds. Le tout sans la moindre perte de balle, avec un très beau 3 sur 5 à 3-points pour une victoire 126-110. La première à domicile depuis le 16 janvier.

« C’est une légende de ce sport ! » lâche Maxime Raynaud. « Donc tout ce qu’il nous dit sur le basket, ce sont un peu des pépites qu’il nous donne ici et là, et il faut savoir les écouter et les retenir. Mais au-delà de ça, c’est quelqu’un de très positif, très motivé. Il apporte cette énergie, ces discussions, ces moments de rire dans le vestiaire, tout en restant un professionnel de très haut niveau. Il donne le ton pour nous, les rookies, mais en réalité pour toute l’équipe. Il est vraiment un énorme plus pour nous cette saison. Et puis il y a ses 208 triple-doubles, le plus grand total de l’histoire NBA. On ne fait pas ça uniquement avec du talent. C’est un travailleur incroyable et un super gars. Je n’ai que des choses positives à dire sur lui. »

Aux portes du Top 5 des meilleurs passeurs de l’histoire

Et heureusement que Maxime Raynaud est là pour raconter la performance de Russell Westbrook puisque ce dernier n’est pas apparu en conférence de presse… C’est donc Doug Christie qui prend le relais du rookie pour le féliciter sur sa prestation. Dimanche, « Brodie » a enfoncé Josh Giddey près du cercle, mais aussi signé des coast-to-coast ou encore marqué à mi-distance avec la planche. C’était du pur Westbrook. Sans le déchet habituel.

« Russ a été spectaculaire ce soir. Il a contrôlé le match. Il a trouvé ses coéquipiers dans les intervalles. Il continue de m’étonner par sa capacité à être productif de cette manière » explique le coach de Sacramento. « Et ce soir, ce n’était pas seulement une grande performance, c’était une performance dont on avait besoin. À certains moments, je l’ai remis sur le terrain pour calmer le jeu, pour nous permettre d’exécuter les systèmes qu’on voulait. Et ensuite on en a profité. Ce n’était pas seulement lui qui prenait des tirs : il trouvait Nique dans le short roll, il envoyait des passes renversées vers Malik sur les systèmes rapides, il attaquait le cercle pour obliger la défense à réagir. Malik coupait derrière, Plowden recevait sur une passe renversée… Franchement, j’ai déjà utilisé tous les adjectifs possibles pour parler de Russ. Comme je l’ai dit, c’est un honneur de l’entraîner. Je suis très fier de lui et pour lui. Je crois que ça fait 208… quelque chose comme ça. »

Effectivement, c’est un 208e triple-double en carrière, et il lui permet de se rapprocher des 5e et 6e place au classement des meilleurs passeurs de l’histoire. Dès le prochain match, il pourrait ainsi dépasser les 10 335 et 10 334 passes de Steve Nash et Mark Jackson.

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 32:32 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34:18 41.8 22.1 78.0 1.7 3.1 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 OKC 82 34:43 44.2 33.0 84.2 1.5 3.1 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 OKC 66 35:19 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 OKC 82 34:53 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 30:42 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.8 0.2 21.8 2014-15 OKC 67 34:21 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.7 2.1 4.4 0.2 28.1 2015-16 OKC 80 34:22 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.3 23.5 2016-17 OKC 81 36:01 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.3 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 OKC 80 36:26 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.3 2.5 1.8 4.8 0.3 25.4 2018-19 OKC 73 36:02 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 1.9 4.5 0.5 22.9 2019-20 HOU 57 35:57 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.2 2020-21 WAS 65 36:27 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34:20 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 LAC 21 30:14 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2022-23 LAL 52 28:40 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2023-24 LAC 68 22:29 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 2024-25 DEN 75 27:54 44.9 32.3 66.1 1.4 3.6 4.9 6.1 2.5 1.4 3.2 0.5 13.3 2025-26 SAC 59 28:53 43.0 33.7 70.2 1.3 4.1 5.3 6.4 2.4 1.3 3.4 0.2 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.