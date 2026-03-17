Jaylen Brown retrouve enfin la voie des lancers

On avait laissé Jaylen Brown frustré, parfois même furieux, comme lors de son expulsion rapide contre les Spurs la semaine dernière après deux fautes techniques. Le joueur des Celtics dénonçait alors un arbitrage « inconstant », regrettant de ne pas obtenir autant de coups de sifflet qu’il l’estimait mériter. Face à Phoenix, le contraste a été saisissant : il a multiplié les passages sur la ligne pour finir avec un impressionnant 19/21 aux lancers-francs.

Boston n’a pourtant pas disputé un match particulièrement haché. Mais dès l’entame, Jaylen Brown a imposé un défi physique que les Suns n’ont jamais vraiment su contenir. Très agressif balle en main, il a constamment attaqué le cercle et puni les hésitations de la défense adverse pour multiplier les passages sur la ligne de réparation.

« Je ne pensais même pas aux arbitres », a toutefois assuré l’arrière/ailier, après ses 41 points dans la victoire de Boston. « Quand j’ai le ballon, j’essaie simplement d’être agressif à chaque fois, et de vivre avec le résultat. J’ai joué physique. Peut-être que les Suns aident moins que d’autres équipes à cause de notre effectif. Jayson est là, donc il y a sans doute une volonté de défendre différemment sur moi pour ne pas laisser JT ouvert. Ils m’ont donné des opportunités, et j’ai simplement fait ce que je fais d’habitude. »

Une performance rare dans l’histoire récente de Boston

Cette domination sur la ligne est inédite à l’échelle de sa carrière : ses 19 lancers marqués comme ses 21 tentés constituent de nouveaux records personnels. Elle l’est aussi à l’échelle des Celtics.

Dès le premier quart-temps, Jaylen Brown a tenté 10 lancers-francs, un total qu’aucun joueur de Boston n’avait atteint dans un quart-temps depuis Tony Allen en décembre 2006. Sur l’ensemble du match, il faut remonter au 23 mars 2007 pour retrouver une telle réussite sous le maillot vert, lorsque Paul Pierce avait lui aussi signé un 19/21.

« Sa capacité à écarter le jeu, à aller dans la raquette, à créer pour lui-même ou pour les autres, et à répondre à l’intensité physique de Phoenix avec sa propre intensité offensive… il a vraiment relevé le défi », a salué Joe Mazzulla en conférence de presse. « J’ai trouvé sa performance superbe. »

Cette sortie arrive après une période plus discrète statistiquement depuis le retour de blessure de Jayson Tatum. Jaylen Brown était passé de 28.9 points à 48% au tir à 21 points à 45%, avec une adresse extérieure en nette baisse (23.5%). Mais il semble avoir trouvé une autre manière de peser sur les matchs. Avant Phoenix, il avait déjà donné le ton contre le Thunder avec un 13/14 aux lancers, face à l’une des défenses les plus rugueuses de la ligue.

Le Ramadan, entre exigence et clarté

Ces dernières semaines ont aussi une portée plus personnelle pour l’ailier de 29 ans, en plein Ramadan. Jaylen Brown a ainsi reconnu traverser une période exigeante. « Pour être honnête, ce n’est pas ma meilleure année de jeûne », a-t-il confié. « Il y a eu des hauts et des bas physiquement et mentalement. »

Mais cette phase lui a aussi apporté, selon lui, davantage de recul et de clarté, y compris sur le terrain.

« Le Ramadan apporte beaucoup de clarté quand on cherche à grandir spirituellement », a-t-il expliqué. « Et cela se transpose sur le parquet. Il faut voir les choses aussi clairement que possible. Parfois, on laisse les émotions nous détourner du bon chemin. On se focalise sur des choses qu’on ne contrôle pas, sur ou en dehors du terrain. Le but, c’est d’être la meilleure version de soi-même. Quand je prie, je prie pour la clarté. Et sur le terrain, c’est pareil : mettre ses émotions de côté, gérer celles du match, ne pas se concentrer sur les arbitres, ne pas s’inquiéter si quelque chose ne va pas dans mon sens. L’objectif, c’est de voir le match avec le plus de clarté possible. »

Jaylen Brown a peut-être trouvé là une partie de la réponse. Et les Celtics (45 victoires -23 défaites) aussi, au moment d’aborder une fin de saison régulière importante : Boston reste ainsi solidement installé à la deuxième place de la conférence Est, avec quatre de ses cinq prochains matchs à domicile.

ONE OF THE SEASON’S BEST SCORING DUELS @DevinBook: 40 PTS on 15-24 shooting@FCHWPO: 41 PTS (18 in 4Q), win Devin Booker & Jaylen Brown are the 5th pair of opponents to drop 40+ apiece this year! pic.twitter.com/NtOyhvhxRl — NBA (@NBA) March 17, 2026

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 60 34:01 47.8 34.2 78.7 1.2 5.9 7.1 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.