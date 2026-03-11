À San Antonio, Jaylen Brown a vu rouge

Bien parti pour signer un beau double-double sur le parquet des Spurs, Jaylen Brown n’a pas pu aller au bout de ses idées. À quelques minutes de la pause, celui-ci a vu rouge en direction des arbitres, au point d’être expulsé.

À l’origine de sa colère, une banale action où il a tenté de prendre de vitesse Stephon Castle. Mais il a fini sa course au premier rang, estimant avoir été victime d’une poussette du joueur des Spurs. Les officiels, eux, n’ont vu aucun contact illicite sur cette séquence et n’ont pas sifflé.

Le joueur des Celtics (8 points et 7 passes en 15 minutes) a alors élevé la voix en direction de Tyler Ford et récolté une première faute technique. Puis il a continué à se plaindre avant d’écoper d’une deuxième sanction, de la part d’un autre officiel, Suyash Mehta, alors que son coéquipier Sam Hauser tentait de s’interposer pour le calmer.

Tyler Ford a précisé que Jaylen Brown avait écopé de sa première faute technique pour avoir « pointé du doigt de manière agressive, tout en tenant des propos grossiers et en manifestant son ressentiment ».

Joe Mazzulla préfère ironiser

Selon l’arbitre, la seconde technique a été sifflée car Jaylen Brown s’est « approché agressivement d’un officiel de match, toujours en pointant le doigt et en utilisant un langage profane ». Un langage dont il a continué de faire usage à l’issue de la rencontre.

« C’est exactement de cette merde dont je parle », a envoyé le All-Star sur X/Twitter, qui se montre particulièrement critique envers l’arbitrage cette saison. Lui qui avait déjà écopé d’une amende de 35 000 dollars de la part de la NBA en janvier dernier suite à ses commentaires d’après-match sur les officiels.

De son côté, Joe Mazzulla a affiché son soutien à son joueur de façon indirecte, avec son humour toujours particulier. « Je tiens simplement à rendre un immense hommage au proviseur de mon lycée. Il avait les couilles d’expulser un élève lui-même. Il ne laissait pas faire le surveillant de couloir », a-t-il lâché, en référence au fait que Tyler Ford, l’arbitrage principal du match, n’avait visiblement pas l’intention de siffler la deuxième technique.

Interrogé sur ce qui avait tant frustré Jaylen Brown, Joe Mazzulla poursuit sa métaphore : « C’était un sacré proviseur. » Puis, plus sérieusement : « Je comprends tout à fait la réaction de Jaylen. Absolument. Et je le soutiens à 100%. Je pense qu’il avait tout à fait raison d’être frustré et de réagir comme il l’a fait. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 57 34:18 48.0 34.8 78.0 1.2 6.1 7.2 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.