Le MVP de la nuit | DeMar DeRozan, la « couverture bien moelleuse »

Après avoir gagné chez les Clippers, les Kings ont enchaîné une deuxième victoire de rang. Face à un Jazz, aussi peu concerné qu’eux par la fin de saison, les partenaires de Maxime Raynaud s’imposent 116-111 et DeMar DeRozan a signé sa meilleure performance sous le maillot des Kings avec 41 points et 11 passes décisives !

Devenu le 18e meilleur marqueur de l’histoire de la NBA avec 26 573 points, l’ancien All-Star termine la rencontre à 11 sur 21 au tir, 1 sur 3 à 3-points et 18 sur 21 aux lancers francs. Il dépasse ainsi son précédent record de la saison (39 points), établi mercredi lors de la défaite contre les Hornets.

« Ça ne me surprend pas. Quand vous le voyez travailler au quotidien, puis vous le regardez jouer : c’est exactement la même chose. C’est comme une couverture bien moelleuse… » illustre Doug Christie. « C’est tout à son crédit. Aucun tir n’est identique, mais ils viennent des mêmes zones. Les feintes de tir, les hésitations, les pas de côté, les step-backs, provoquer les fautes, les lancers… c’est extrêmement impressionnant. Il va à ses spots et il fait le travail. »

Au-delà de ses 41 points, il y a les 11 passes. Russell Westbrook absent, DeMar DeRozan a soulagé Killian Hayes dans la gestion du jeu, et il a placé ses coéquipiers dans de bonnes conditions.

« Ses 11 passes, c’est encore un autre niveau, parce que ça montre qu’il fait confiance à ses coéquipiers » poursuit Doug Christie. « Le match est devenu serré et on a continué à se tourner vers lui. Et comme je vous l’ai dit plus tôt, c’est une force apaisante. Je pense que tout le monde comprend qu’il est cette force apaisante. Quand il récupère sur le banc, on doit trouver d’autres moyens : prendre des rebonds, faire des stops défensifs, courir, puis ralentir un peu le jeu en demi-terrain, s’assurer que les shooteurs sont bien placés devant le ballon et le laisser créer. C’est vraiment un plaisir à regarder. Et honnêtement, c’est un honneur de le coacher. »

Quant à l’intéressé, fidèle à lui-même, il a laissé Killian Hayes et Precious Achiuwa prendre sa place en conférence de presse, et c’est sur le terrain qu’il s’exprime le mieux.

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 21:37 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 34:46 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.6 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35:01 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.3 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 36:45 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38:11 42.9 30.5 82.4 0.6 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35:00 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 35:57 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 36:23 46.7 26.6 84.2 0.9 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 33:54 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SA 77 34:55 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SA 68 34:04 53.1 25.7 84.5 0.6 4.9 5.5 5.6 2.6 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SA 61 33:43 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.2 6.9 2.1 0.9 2.0 0.2 21.6 2021-22 CHI 76 36:06 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36:15 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 37:50 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 2024-25 SAC 77 35:57 47.7 32.8 85.7 0.6 3.2 3.9 4.4 1.9 0.8 1.4 0.4 22.2 2025-26 SAC 67 31:47 49.7 32.1 86.7 0.4 2.6 3.0 3.9 2.0 1.1 1.2 0.3 18.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.