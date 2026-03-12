DeMar DeRozan dépasse Tim Duncan dans la hiérarchie des scoreurs

DeMar DeRozan avait l’air d’aller plutôt pas mal mercredi pour quelqu’un de malade. Absent dimanche à Chicago et loin d’être à 100% mardi contre Indiana, le vétéran des Kings avait bien meilleure allure mercredi face aux Hornets. Il a signé son record de la saison avec 39 points à 17/22 au tir en 41 minutes de jeu.

Cette performance lui a permis de grimper un peu plus dans les livres d’histoire de la Grand Ligue. Voilà « DMDR » désormais 18e meilleur marqueur de l’histoire, devant Tim Duncan !

Avec 26 505 points en carrière, DeMar DeRozan a déposé l’iconique ailier-fort des Spurs (26 496). Et il y est parvenu sur un tir presque signature : à mi-distance, après un travail de feinte et d’appuis avant de s’élever et ne toucher que la ficelle. « Je n’aurais jamais imaginé jouer aussi longtemps en arrivant dans cette ligue », a réagi DeRozan après la rencontre. « J’ai eu des opportunités, j’ai accompli certaines choses. Je suis un fan de ce jeu depuis que je suis enfant… C’est un honneur d’être en mesure d’accomplir ce genre d’objectifs parce que vous n’en avez pas toujours l’opportunité. C’est dingue d’être ne serait-ce que dans cette situation. Vous prenez du recul et des choses comme celle-ci se produisent. C’est franchement cool. »

« Trouver du plaisir et de la joie dans un match, même quand les temps sont durs »

Malgré le marasme de la saison des Kings, DeMar DeRozan reste un scoreur de référence, encore auteur de 18 points de moyenne à 36 ans. De quoi l’imaginer encore continuer à grimper alors que Dominique Wilkins (17e), et Oscar Robertson (16e) sont à peine 200 points plus haut, avec encore 15 matchs à disputer.

Congrats to @DeMar_DeRozan of the @SacramentoKings for moving up to 18th on the all-time SCORING list! pic.twitter.com/iuQyBWzlYL — NBA (@NBA) March 12, 2026

« Tout le monde a un travail et vous espérer chaque jour, chaque année que tout se passe bien » a relativisé DeMar DeRozan face à cette nouvelle année compliquée. « Cela ne fonctionne pas comme ça. Vous allez avoir des hauts et des bas, et vous allez finir par apprécier cela. On en revient toujours à aimer ce jeu et rester professionnel. J’aime tellement jouer. Je joue en Drew League pour le plaisir l’été. Peu importe le contexte, j’essaie de trouver du plaisir et de la joie dans un match, même quand les temps sont durs. »

Malgré cette performance « vintage », DeMar DeRozan n’a pas pu éviter la défaite des siens, la 51e de la saison.

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 21:37 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 34:46 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.6 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35:01 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.3 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 36:45 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38:11 42.9 30.5 82.4 0.6 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35:00 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 35:57 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 36:23 46.7 26.6 84.2 0.9 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 33:54 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SA 77 34:55 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SA 68 34:04 53.1 25.7 84.5 0.6 4.9 5.5 5.6 2.6 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SA 61 33:43 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.2 6.9 2.1 0.9 2.0 0.2 21.6 2021-22 CHI 76 36:06 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36:15 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 37:50 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 2024-25 SAC 77 35:57 47.7 32.8 85.7 0.6 3.2 3.9 4.4 1.9 0.8 1.4 0.4 22.2 2025-26 SAC 66 31:43 49.2 32.3 86.5 0.4 2.6 3.0 3.9 2.0 1.1 1.2 0.3 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.