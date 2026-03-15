LeBron James savoure le « game winner » de Luka Doncic

Le passage de flambeau est acté aux Lakers où LeBron James s’est mis en retrait depuis plusieurs matches, laissant Luka Doncic en patron de l’équipe. On en a eu la confirmation cette nuit avec ce tir de la gagne. Cette fois, le Slovène a tenté sa chance, et n’a pas servi son prestigieux coéquipier, comme il l’avait fait face à Orlando.

« C’est un énorme tir d’un foutu joueur générationnel ! », a lancé LeBron James. « C’est juste un immense joueur… On voulait le dernier tir. On voulait que le ballon soit dans les mains de notre gars. Ce n’est que le premier d’une longue liste de ‘gamer winner’ pour lui avec le maillot des Lakers. »

Luka Doncic en a eu des frissons

Pour le Slovène, il s’agissait de bien lire la défense avant de déclencher à la dernière seconde. « J’ai vu la prise à deux arriver. Donc j’ai refusé l’écran, je suis allé sur ma main gauche puis sur mon step-back à gauche. Je l’ai déjà fait plusieurs fois dans ma carrière, donc j’ai confiance en ce tir » raconte-t-il.

C’était la première prolongation des Lakers cette saison, mais aussi le premier tir de la gagne de Luka Doncic à domicile, et il a pu goûter à l’ambiance de la Crypto.com Arena.

« Je pense que c’était la meilleure ambiance depuis que je suis aux Lakers. Toute la salle était à fond dans le match. C’était vraiment spécial à vivre. J’avais un peu des frissons. C’était incroyable de vivre ce moment » confie-t-il. « Beaucoup de légendes ont joué ici et ont laissé une énorme histoire avec les Lakers. Ce n’est encore que la saison régulière, mais ce soir j’ai ressenti un peu de ce que ça peut être. »