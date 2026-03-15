À la dernière seconde, Luka Doncic terrasse Denver en prolongation

Pour leur première prolongation de la saison, les Lakers ont arraché la victoire (127-125) face aux Nuggets, grâce à un tir décisif de Luka Doncic à 0.5 seconde de la sirène.

Le match démarre sur un tir primé de Jamal Murray, mais les Lakers répondent rapidement avec une adresse extérieure impressionnante. Marcus Smart, Luka Doncic et Austin Reaves enchaînent les paniers primés pour donner rapidement sept longueurs d’avance à Los Angeles. Malgré quelques réactions des Nuggets, les Californiens restent efficaces en attaque et bouclent le premier quart-temps avec huit points d’avance (34-26).

Les Lakers poursuivent sur leur lancée dans le deuxième quart-temps. Marcus Smart inscrit un nouveau tir longue distance et LeBron James enchaîne cinq points pour creuser l’écart. Denver tente de revenir avec une courte série, mais Los Angeles contrôle le rythme grâce à son adresse et mène de onze points à la mi-temps (61-50).

Au retour des vestiaires, Denver hausse le ton. Aaron Gordon se montre efficace et Nikola Jokic lance la remontée. L’écart fond progressivement et, après plusieurs paniers consécutifs des Nuggets, une série de points de Bruce Brown permet finalement à Denver d’égaliser à la fin du troisième quart-temps (87-87).

Le miracle Reaves

Le dernier acte est extrêmement serré. Tim Hardaway Jr. et Aaron Gordon permettent aux Nuggets de prendre l’avantage, allant jusqu’à compter huit points d’avance. Les Lakers reviennent toutefois grâce à Reaves et Doncic. Dans les dernières minutes, les deux équipes échangent les paniers et les changements de leader. A 41 ans, LeBron se jette comme un rookie pour sauver un ballon, et ses coéquipiers n’en reviennent pas !

À 5 secondes de la fin, Austin Reaves est envoyé sur la ligne alors que Denver mène de trois points. Il réussit le premier lancer puis manque volontairement le second, récupère le rebond et inscrit un floater à 1.9 seconde pour égaliser et envoyer les deux équipes en prolongation (118-118).

Dans la prolongation, Jamal Murray est rapidement exclu pour six fautes et les deux équipes peinent physiquement. Deandre Ayton inscrit deux paniers importants pour Los Angeles, mais Nikola Jokic égalise à 15 secondes de la fin. Sur la dernière possession, Doncic crée l’espace avec son défenseur et réussit un fadeaway à mi-distance à 0.5 seconde du buzzer pour offrir la victoire aux Lakers.

LUKA HITS THE GO-AHEAD JUMPER TO WIN IT FOR THE LAKERS IN OT pic.twitter.com/CIkuCBvExv — NBA (@NBA) March 15, 2026

CE QU’IL FAUT RETENIR

Triple-double. Héros du match, Doncic termine avec un triple-double de 30 points, 13 passes et 11 rebonds, et le Slovène devrait logiquement être élu Joueur de la semaine. Côté Denver, Jokic signe également un triple-double (24 points, 16 rebonds, 14 passes) et les deux amis ont offert un superbe spectacle en deuxième mi-temps.

Tie-breaker. Cinquième victoire de suite pour les Lakers, mais aussi 8e succès en neuf matches pour reprendre la 3e place aux Rockets. Le plus important, c’est que les Lakers récupèrent le tie-breaker sur les Nuggets en cas d’égalité en fin de saison.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.