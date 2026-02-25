LeBron James n’a pas compris le choix de Luka Doncic

À qui revient le dernier tir aux Lakers ? Cette nuit, face au Magic, le système de JJ Redick était pour Luka Doncic, et le Slovène s’est effectivement retrouvé en position de shooter à 3-points grâce à une belle série d’écrans.

Sauf que le meneur des Lakers a hésité, et finalement donné la balle à LeBron James obligé de prendre un tir très compliqué le long de la ligne de touche.

« Il faudrait demander à Luka ce qu’il a vu sur l’action. Je pensais qu’il avait un bon tir, mais il a semblé perdre l’équilibre, ne pas être en rythme avec le ballon, peu importe la raison » raconte LeBron James. « Ça a permis à son défenseur de se replacer devant lui. Quand il m’a donné la balle, j’étais moi-même un peu en déséquilibre. Je trouvais qu’il avait une très bonne opportunité, mais c’est mon point de vue. »

Le mea culpa de Luka Doncic

Justement, la question a également été posée à Luka Doncic, qu’on avait vu agacé en sortant du terrain.

« Je savais que j’étais démarqué, mais j’ai pensé que j’étais un peu loin. J’ai essayé de prendre un dribble pour me rapprocher. J’aurais probablement dû arrêter mon dribble et tirer… » regrette-t-il. « Je ne voulais pas perdre le ballon et on n’avait plus de temps-mort. Mais comme je l’ai dit, je n’aurais pas dû arrêter mon dribble. J’aurais dû attaquer. Je pensais avoir un tir propre, donc c’est de ma faute. »

Un journaliste lui demande alors que c’est tout de même étrange, de sa part, de penser qu’il est trop loin. Dans le passé, on l’a vu planter des « game winner » de beaucoup plus loin, et avec des défenseurs sur le dos.

« Je pensais qu’il restait assez de temps. Il y avait environ sept secondes. Je crois que c’était suffisant pour obtenir un meilleur tir. J’aurais essayé de pénétrer, peut-être, et c’est pour ça que j’ai fait ce choix. »