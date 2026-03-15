Pat Riley défend à son tour les 83 points de Bam Adebayo

Suite (et fin ?) du feuilleton Bam Adebayo, auteur de 83 points cette semaine et qui s’est depuis attiré les critiques mais aussi les louanges. La dernière à se rajouter à la liste ? Pat Riley, son président à Miami, qui se dit « tellement heureux » pour lui et qui juge « qu’il mérite ce qui lui arrive ».

Devant le match, celui-ci s’était d’ailleurs mis à imaginer un carton de son pivot All-Star, « gars humble » par excellence, vu les circonstances favorables ce soir-là contre les Wizards.

« J’ai pensé qu’en deuxième mi-temps, s’ils continuaient à arbitrer le match de la même manière, que Bam continuait à être vraiment agressif, à attaquer le cercle, et que les défenseurs se retrouvaient vite avec des problèmes de fautes… Alors il pourrait atteindre de gros chiffres », a raconté le dirigeant à ce propos.

Pat Riley a également tenu à féliciter Erik Spoelstra pour sa stratégie payante en défense.

« Quand il restait du temps et qu’il en était à 70 points, je lui aurais sans doute dit un truc du genre : ‘Ne te blesse pas, évite tout sauf l’attaque’ », a-t-il d’abord plaisanté, concernant Bam Adebayo. « Mais je pense que Spo a fait de l’excellent travail, car il est passé en défense de zone et, d’un point de vue défensif, [Bam] n’avait plus vraiment à défendre sur les coupes, il n’avait plus à marquer personne en un-contre-un, ce genre de choses. Ce n’est pas qu’il se cachait dans la zone, mais ça l’a aidé à préserver une partie de son énergie et à le protéger défensivement. Puis, de l’autre côté du terrain, il ne faisait qu’attaquer sans cesse. »

Bientôt encadré dans son bureau

Néanmoins, Pat Riley a évidemment entendu les critiques au sujet de l’exploit de son joueur. L’avis de l’ancienne gloire des Lakers ? Très tranché, comme à son habitude.

« Ce sont des conneries. Des conneries. Vraiment », a-t-il envoyé simplement. « Quiconque est négatif ou cynique à ce sujet et quiconque en a parlé de manière négative, cherche soit à faire des vues, soit à générer du clic, ou alors ce sont des podcasteurs et c’est leur boulot. Aujourd’hui, il y a des critiques qui sont juste injustifiées concernant la tactique et les fautes commises par nous ou sur nous. La même chose était arrivée à Wilt Chamberlain quand il en a marqué 100 à l’époque. Mais je ne crois rien de tout ça. Ils ont vu une performance iconique, absolument incroyable, et ils ont essayé de la décrédibiliser. Ce n’est pas juste. »

Pour Pat Riley, cette performance de Bam Adebayo fait évidemment partie « de ces matchs surréalistes », à l’image des 100 points de Wilt Chamberlain, des 81 points de Kobe Bryant ou des 63 points de Michael Jordan par exemple.

« Il faut la classer parmi les plus grandes expériences, les plus grands moments de ce sport » a-t-il ajouté, tandis qu’il compte encadrer la feuille de stats dans son bureau, pour la faire signer par le héros du soir. « Personne n’est venu dans la salle ce soir-là en imaginant une telle performance. Et c’est pourtant arrivé. On pouvait voir l’énergie du public, toute l’attention du public se diriger vers Bam. L’amour pour lui était exceptionnel. »

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 19:50 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23:20 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 33:34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 33:29 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 32:35 55.7 0.0 75.3 2.4 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 34:38 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34:02 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 2024-25 MIA 78 34:17 48.5 35.7 76.5 2.4 7.2 9.6 4.3 2.1 1.3 2.1 0.7 18.1 2025-26 MIA 59 31:44 44.4 32.4 77.9 2.1 7.7 9.8 2.9 1.7 1.1 1.7 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.