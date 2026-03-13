Ni Bam Adebayo, ni Erik Spoelstra ne comptent s’excuser pour les 83 points

Deux jours après l’exploit, la performance à 83 points de Bam Adebayo était encore sur toutes les lèvres, ou presque, en marge de l’affrontement entre Miami et Milwaukee.

En conférence de presse, Erik Spoelstra a notamment été interrogé sur la manière dont s’est écrite l’histoire mardi soir. Et la manière ne dérange absolument pas l’entraîneur du Heat.

« Je ne m’excuse auprès de personne. Personne. Point barre », a-t-il lancé, avant de prendre une expression latine pour point de comparaison. « Quand un moment comme celui-là se présente, c’est Carpe Diem : il faut y aller à fond et c’était juste palpitant. Je suis honoré que nous ayons tous pu faire partie de ce moment. »

S’ils sont nombreux à avoir salué la prestation XXL de Bam Adebayo, aussi incroyable qu’improbable, certains l’ont en revanche franchement relativisé.

La réponse du patron

Déjà, car les Wizards font partie des pires équipes de la ligue. Ensuite, car le pivot de Miami a forcé dans les dernières minutes, à 3-points notamment (7 sur 22), tout en étant arbitré de façon sympathique (36 sur 43 aux lancers, deux records NBA), quand ses adversaires le prenaient à trois ou quatre et quand ses coéquipiers faisaient faute volontairement pour prolonger au maximum le match, plié depuis longtemps.

« C’était un match contre une équipe qui ne jouait rien et dont l’organisation cherche à perdre. Mais on avait déjà perdu dans ce genre de situation », a rappelé Erik Spoelstra, alors privé de Tyler Herro, Norman Powell et Andrew Wiggins. « Donc j’ai dit à Bam, notre meilleur joueur et capitaine, que je voulais qu’il soit concentré et prêt. »

Ne comptez donc surtout pas sur le coach du Heat pour minimiser l’ampleur de cette performance : « Ça n’enlève rien à notre organisation, à ce que nous ressentons pour Bam, ni au caractère spécial de cette soirée », a-t-il fini par conclure. « Nos supporters ont été et sont électrisés par ce moment. »

Quant à Bam Adebayo himself, il s’est montré plus agressif dans sa réponse à toutes ces critiques : « J’ai 70 points avec, quoi, neuf minutes à jouer ? Et vous pensez que je ne vais pas tenter le coup ? Qui dirait : ‘Coach, tu sais quoi, sors-moi’ ? Allez, bien sûr… On ne peut pas m’en vouloir pour ça. Et si ça vous énerve, je m’en fiche. Parce que beaucoup de gens, s’ils ont joué, n’ont jamais eu la chance d’être aussi près de courir après la grandeur. Et quand on est aussi près de l’atteindre, c’est justement le but de la dépasser » a-t-il ainsi conclu.

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 19:50 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23:20 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 33:34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 33:29 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 32:35 55.7 0.0 75.3 2.4 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 34:38 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34:02 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 2024-25 MIA 78 34:17 48.5 35.7 76.5 2.4 7.2 9.6 4.3 2.1 1.3 2.1 0.7 18.1 2025-26 MIA 58 31:40 44.8 32.9 78.2 2.1 7.7 9.8 2.9 1.7 1.1 1.7 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.